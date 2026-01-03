Xiaomi Poco M8 już 8 stycznia. Kryje brudną tajemnicę

Piękniś, a do tego twardy jak skała

Poco M8 otrzyma 6,77-calowy zakrzywiony ekran 3D OLED o rozdzielczości 1080 x 2392 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz i imponującą szczytową jasnością 3200 nitów. Producent chwali się, że to „najbardziej wytrzymały telefon z zakrzywionym ekranem 3D” w swoim segmencie. Obudowa ma zaledwie 7,35 mm grubości i masę 178 g, co czyni M8 najcieńszym i najlżejszym smartfonem w historii marki, a także jednym z najsmuklejszych w swojej klasie cenowej.

Poco mocno akcentuje odporność urządzenia: M8 spełnia normę MIL-STD-810H, co oznacza odporność na skrajne temperatury, kurz i wstrząsy. Smartfon legitymuje się też klasą IP66, zapewniającą wysoką ochronę przed pyłem i strumieniami wody, a technologia Wet Touch 2.0 ma poprawiać obsługę ekranu mokrymi dłońmi. Producent chwali się także testami upadku z wysokości do 1,7 m, co dodatkowo podkreśla charakter urządzenia jako sprzętu stworzonego do zderzeń z „chaosem dnia codziennego”.

Telefon z przykrą niespodzianką

Według przecieków z ofert sklepów internetowych, sercem Poco M8 ma być układ Snapdragon 6 Gen 3, co sugeruje umiarkowaną wydajność w codziennych zadaniach i prostszych grach mobilnych. Za czas pracy odpowie akumulator o pojemności 5520 mAh z obsługą ładowania przewodowego 45 W. Nie to jest jednak jego przykrą tajemnicą, lecz tył obudowy.

4 moduły, a tylko jeden aparat - tak, to musi być Xiaomi