To jeden z najlepszych testów na rynku. I jest dostępny za darmo

Firma Maxon udostępniła kolejną wersję swojego popularnego narzędzia testowego. Cinebench 2026 to odsłona oparta na nowszym silniku Redshift, który jest domyślnym rozwiązaniem renderującym w Cinema 4D i ma lepiej oddawać realną wydajność procesora oraz karty graficznej w zadaniach 3D.

Nie tylko zwykły Windows, ale też MacOS oraz Windows on ARM

Najważniejszą zmianą jest wsparcie dla nowych podzespołów. Aplikacja obsługuje już w pełni konsumencką serię NVIDIA GeForce RTX 5000, a także AMD Radeon RX 9000. Dodano też obsługę akceleratorów AI z serii Hopper i Blackwell przeznaczonych dla centrów danych. Po stronie Apple benchmark działa na komputerach wyposażonych w procesory M4 oraz M5.

Oprócz tego pojawił się nowy test - SMT, który pozwala ocenić jak skutecznie dana architektura radzi sobie z wielowątkowością. Na CPU wspierających te technologię będzie to dużo bardziej miarodajne.

Maxon zmienił również sposób liczenia wyników. Tym samym rezultaty uzyskane w Cinebench 2026 nie są porównywalne z wynikami ze starszej wersji Cinebench 2024, co nie powinno być zaskoczeniem. Tak samo wyglądało to przy przesiadce z wciąż popularnego Cinebench R23.