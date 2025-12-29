To jeden z najlepszych testów na rynku. I jest dostępny za darmo
Ten program to zarówno coś dla największych entuzjastów bawiących się w OC, jak i laików chcących sprawdzić stabilność pracy swojego komputera.
Firma Maxon udostępniła kolejną wersję swojego popularnego narzędzia testowego. Cinebench 2026 to odsłona oparta na nowszym silniku Redshift, który jest domyślnym rozwiązaniem renderującym w Cinema 4D i ma lepiej oddawać realną wydajność procesora oraz karty graficznej w zadaniach 3D.
Nie tylko zwykły Windows, ale też MacOS oraz Windows on ARM
Najważniejszą zmianą jest wsparcie dla nowych podzespołów. Aplikacja obsługuje już w pełni konsumencką serię NVIDIA GeForce RTX 5000, a także AMD Radeon RX 9000. Dodano też obsługę akceleratorów AI z serii Hopper i Blackwell przeznaczonych dla centrów danych. Po stronie Apple benchmark działa na komputerach wyposażonych w procesory M4 oraz M5.
Oprócz tego pojawił się nowy test - SMT, który pozwala ocenić jak skutecznie dana architektura radzi sobie z wielowątkowością. Na CPU wspierających te technologię będzie to dużo bardziej miarodajne.
Maxon zmienił również sposób liczenia wyników. Tym samym rezultaty uzyskane w Cinebench 2026 nie są porównywalne z wynikami ze starszej wersji Cinebench 2024, co nie powinno być zaskoczeniem. Tak samo wyglądało to przy przesiadce z wciąż popularnego Cinebench R23.
Oczywiście benchmark pozostaje darmowy i dostępny jest nie tylko na Windowsie (x86), ale również MacOS oraz Windows on ARM. Pobrać go można z oficjalnej strony producenta, a archiwum ma wielkość ok. 2,5 GB.