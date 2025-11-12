Koniec z BLIKiem na Allegro? Wchodzi nowa metoda płatności

Allegro Klik, czyli płatności po nowemu

Trzeba przyznać, że to spore zaskoczenie. Największy polski bank i największa platforma e-commerce startują ze wspólnym projektem. Obie firmy chwalą się, że to nowy sposób myślenia o bankowości i redefinicja relacji.

To nie jest zwykła integracja, tylko nowy sposób myślenia o bankowości. Nie czekamy, aż klient przyjdzie do banku, jesteśmy tam, gdzie klient jest na co dzień. Budujemy konsekwentnie bank, który działa w tle, niewidocznie, ale zawsze z korzyścią dla klienta. Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego

Stworzyliśmy model współpracy, który symetrycznie przynosi korzyści: nam, bankowi, ale przede wszystkim – naszym klientom indywidualnym i firmowym. To właśnie budowanie wartości dla nich stawiamy sobie za najważniejszy, wspólny cel. Dzięki temu wprowadzimy naprawdę innowacyjne rozwiązania finansowe, które oferują bezprecedensową wygodę, realne oszczędności i niezwykle proste procesy. Marcin Kuśmierz, prezes Allegro

A co to znaczy w praktyce? Na Allegro trafi nowa metoda płatności. Nazywa się Allegro Klik. Pozwoli na połączenie konta PKO BP z kontem Allegro. Dzięki temu zakupy potwierdzimy od razu w aplikacji Allegro. Nie trzeba będzie logować się do banku ani przepisywać kodów. Ma być szybko i wygodnie.

Kasa wróci na konto. Nawet 3%

Ciekawszy jest jednak cashback. Za korzystanie z Allegro Klik dostaniemy zwrot pieniędzy za zakupy. Na start będzie to 1%. Jeśli na konto w PKO BP wpłynie nam co najmniej 2000 zł miesięcznie, dostaniemy kolejny 1%. Trzeci procent wpadnie za korzystanie z innych produktów banku. Łącznie można więc zyskać 3% zwrotu. Pieniądze mają trafić na konto bankowe najpóźniej następnego dnia.

To nie koniec bonusów dla kupujących. Aktywacja Allegro Klik da nam też dostęp do Allegro Smart! na 6 miesięcy za 1 zł. To oznacza darmowe dostawy (powyżej minimalnej wartości zamówienia) i zwroty. Do tego dochodzą standardowe korzyści pakietu, jak Smart! Monety czy dostęp do przedsprzedaży biletów w ramach platformy eBilet.

Pieniądze dla firm w 3 minuty

Druga nowość to Allegro Kapitał. To oferta dla sprzedawców na Allegro. Będą mogli dostać szybką pożyczkę na rozwój biznesu. Co ważne, bank nie będzie wymagał stosu dokumentów i zaświadczeń. Decyzja ma być podejmowana między innymi na podstawie obrotów na platformie.

Na start przedsiębiorcy dostaną do 300 tys. zł. W 2026 roku limit ma wzrosnąć do 500 tys. zł. Bank kusi marżą od 6%. Proces ma być błyskawiczny. Decyzja kredytowa podobno zapadnie nawet w 3 minuty, a wypłata środków nastąpi w ciągu 24 godzin. Ma to pozwolić firmom szybko zatowarować się na sezon lub zainwestować.

Jak nikt upraszczamy dostęp do atrakcyjnego finansowania. Nasi sprzedający zyskują dostęp do realnego kapitału na rozwój swoich biznesów, umożliwiający reagowanie w czasie rzeczywistym na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe, zatowarowanie się na szczyt sezonu czy zbudowanie przewag konkurencyjnych. Marcin Kuśmierz, prezes Allegro

Dzięki temu polskie firmy zyskują realne wsparcie w rozwoju, a my – narzędzie, które łączy stabilny kapitał bankowy z cyfrową szybkością e-commerce. To rekordowo szybkie wdrożenie, możliwe dzięki naszej współpracy. Wzmacniamy lokalny kapitał, wspieramy polskie firmy i klientów. To nowoczesny patriotyzm gospodarczy w praktyce. Szymon Midera, prezes PKO BP

Start jeszcze w tym roku

Obie usługi mają wystartować jeszcze w 2025 roku. Plany są ambitne. W ciągu 3 lat firmy chcą zdobyć 2 mln klientów Allegro Klik. Chcą też sfinansować 20 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę 1,5 mld zł. Wygląda na to, że banki coraz mocniej wchodzą tam, gdzie na co dzień robimy zakupy.