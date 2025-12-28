Dwie Nexperie to już fakt. Chiński i holenderski oddział rozdzielają się coraz bardziej

Nexperia z Holandii czy Nexperia z Chin? To już właściwie dwie firmy

Jeśli zadalibyśmy pytanie czy Nexperia jest firmą holenderską czy chińską, możemy powiedzieć jedno albo drugie i dalej mieć rację. Odkąd rząd Holandii postanowił przejąć z powrotem firmę należącą do chińskiego Wingtech Technology wszystko się komplikuje coraz bardziej z każdym dniem. Przedsiębiorstwo, które kiedyś było własnością holdenderskiego NXP Semiconductors teraz jest podzielone na dwa. Chiński oddział, który odpowiada za 70% przychodów i produkcji nie uznaje bowiem przejęcia przez Holandię, a rząd w Hadze i Wingtech zaczęli długą batalię sądową.

