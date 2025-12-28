Hobbici z Flores zniknęli. Nowe badania wskazują dlaczego

Susza, która zmieniła wszystko

Homo floresiensis – nazywani przez odkrywców hobbitami ze względu na wyjątkowo niski wzrost, zaledwie około metra – zniknęli z zapisków prehistorii około 50–60 tysięcy lat temu. Przez lata nie było jasne, dlaczego. Teraz międzynarodowy zespół naukowców, w tym badacze z australijskiego University of Wollongong, wskazuje na jeden kluczowy czynnik: długotrwałą, wyniszczającą suszę.

Badacze przeanalizowali stalagmity z jaskini Liang Bua, w której hobbici mieszkali przez około 140 tysięcy lat oraz izotopy tlenu z zębów karłowatych słoni Stegodon – głównego źródła pożywienia Homo floresiensis. Dane pokazały stopniowe wysychanie środowiska, które zaczęło się około 76 tysięcy lat temu i osiągnęło dramatyczny poziom między 61 a 55 tysiącami lat temu. W tym samym czasie gwałtownie spadła liczebność Stegodonów, a dostęp do wody stał się skrajnie ograniczony.

Naukowcy podkreślają, że to właśnie zbieżność tych zjawisk – zanik słodkiej wody, upadek populacji zwierząt i kurczące się zasoby – mogła zmusić hobbitów do opuszczenia jaskini, a ostatecznie doprowadzić do ich wyginięcia. Jak zauważa dr Mike Gagan, główny autor badań, ekosystem Liang Bua stał się tak suchy, że nawet sezonowe rzeki przestawały płynąć.

Co więcej, w tym samym okresie przez archipelag indonezyjski przemieszczali się już Homo sapiens. Naukowcy nie wykluczają, że migracje w poszukiwaniu wody mogły doprowadzić hobbity do kontaktu z naszym gatunkiem – kontaktu, który mógł przyspieszyć ich zniknięcie.