Nauka

Hobbici z Flores zniknęli. Nowe badania wskazują dlaczego

Na indonezyjskiej wyspie Flores wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło los jednej z najbardziej zagadkowych ludzkich istot. Nowe badania sugerują, że rozwiązanie tej zagadki tkwiło nie w jaskiniach gdzie zamieszkiwali, lecz w pogodzie i jej zmianach.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:28
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Hobbici z Flores zniknęli. Nowe badania wskazują dlaczego

Susza, która zmieniła wszystko

Homo floresiensis – nazywani przez odkrywców hobbitami ze względu na wyjątkowo niski wzrost, zaledwie około metra – zniknęli z zapisków prehistorii około 50–60 tysięcy lat temu. Przez lata nie było jasne, dlaczego. Teraz międzynarodowy zespół naukowców, w tym badacze z australijskiego University of Wollongong, wskazuje na jeden kluczowy czynnik: długotrwałą, wyniszczającą suszę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Badacze przeanalizowali stalagmity z jaskini Liang Bua, w której hobbici mieszkali przez około 140 tysięcy lat oraz izotopy tlenu z zębów karłowatych słoni Stegodon – głównego źródła pożywienia Homo floresiensis. Dane pokazały stopniowe wysychanie środowiska, które zaczęło się około 76 tysięcy lat temu i osiągnęło dramatyczny poziom między 61 a 55 tysiącami lat temu. W tym samym czasie gwałtownie spadła liczebność Stegodonów, a dostęp do wody stał się skrajnie ograniczony.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Książka Pyszne przypadki Niewiarygodne historie słynnych dań Łukasz Modelski (twarda okładka)
Książka Pyszne przypadki Niewiarygodne historie słynnych dań Łukasz Modelski (twarda okładka)
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Książka Czytaj z Albikiem Słownik języka francuskiego (twarda okładka)
Książka Czytaj z Albikiem Słownik języka francuskiego (twarda okładka)
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Komiks Ratunku, miłość! Niecodzienny przewodnik po uczuciach i związkach
Komiks Ratunku, miłość! Niecodzienny przewodnik po uczuciach i związkach
0 zł
30.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 30.99 zł
Advertisement

Naukowcy podkreślają, że to właśnie zbieżność tych zjawisk – zanik słodkiej wody, upadek populacji zwierząt i kurczące się zasoby – mogła zmusić hobbitów do opuszczenia jaskini, a ostatecznie doprowadzić do ich wyginięcia. Jak zauważa dr Mike Gagan, główny autor badań, ekosystem Liang Bua stał się tak suchy, że nawet sezonowe rzeki przestawały płynąć.

Co więcej, w tym samym okresie przez archipelag indonezyjski przemieszczali się już Homo sapiens. Naukowcy nie wykluczają, że migracje w poszukiwaniu wody mogły doprowadzić hobbity do kontaktu z naszym gatunkiem – kontaktu, który mógł przyspieszyć ich zniknięcie.

Choć pełny obraz ich losu wciąż nie jest kompletny, jedno staje się jasne: zmiany klimatyczne potrafią decydować o przetrwaniu całych gatunków. I robiły to na długo przed tym, zanim pojawiła się współczesna cywilizacja.

Image
telepolis
nauka hobbici historia ludzkości
Zródła zdjęć: alvarobueno / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Phys.org