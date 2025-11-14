Bezpieczeństwo

Skusi służbową legitymacją. Jak uwierzysz, to pozamiatane

ING Bank Śląski wydał komunikat, w którym ostrzega przed oszustami. Z wiadomością powinien każdy się zapoznać, bo przestępcy mogą w ten sam sposób próbować nabrać również klientów innych banków.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:35
0
Bank nie bez powodu cały czas wydają ostrzeżenia przed oszustami, i to nawet pomimo tego, że ich metody w większości są wszystkich dobrze znane. Niestety, dane między innymi Narodowego Banku Polskiego pokazują, że wciąż wiele osób daje się nabierać i zostają wpisane do rubryki ofiar przestępców. Tym razem ostrzeżenie wydał ING Bank Polski.

Oszustwo na pracownika banku

Tym razem ING informuje o oszustach, którzy podają się za pracownika banku albo policjanta. Dzwonią na telefony klientów, informując ich, że ktoś zaciągnął na nich kredyt. W ten sposób próbują wywrzeć presję czasu i podjęcia szybkiej, często nieprzemyślanej decyzji.

Co więcej, oszuści — w celu uwiarygodnienia swojej osoby — mogą przesłać fałszywą legitymację służbową ze zdjęciem. Inna metoda to przesłanie dodatkowej wiadomości e-mail, która na pierwszy rzut oka może wyglądać jak prawdziwa korespondencja z banku.

Następnie oszust, gdy już zyska zaufanie ofiary, prosi o przelanie pieniędzy na "bezpieczne konto". To ma rzekomo uchronić klienta przed stratą. W rzeczywistości transferujemy w ten sposób pieniądze na konto przestępców. Poza tym mogą też prosić o zainstalowanie na komputerze aplikacji, która daje im zdalnym dostęp do urządzenia, co też jest sposobem na wyczyszczenie konta.

W związku z tym ING Bank Śląski przypomina o kilku najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa:

  • Pracownicy banku nigdy nie wysyłają swoich legitymacji służbowych.
  • Pracownicy banku nigdy nie proszą o zrobienie przelewu, wypłacenie pieniędzy czy zaciągnięcie kredytu.
  • Aplikacja Moje ING pozwala na zweryfikowanie, czy w tym momencie rzeczywiście dzwoni do nas pracownik banku.
  • Nigdy nie podawaj nikomu swoich danych logowania do bankowości internetowej.
  • Nie instaluj na komputerze ani telefonie żadnych aplikacji, o które prosi rozmówca.
  • Nie działaj w pośpiechu i pod wpływem nerwów. Dokładnie wszystko sprawdzaj.
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ING