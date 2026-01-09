Tyle zarabiają szefowie Apple. Kwoty robią wrażenie

Na pewno wiele osób zastanawia się, ile tak naprawdę zarabiają prezesi największych firm na świecie. Często są to danej publiczne. Tak jest np. w przypadku Apple. Firma z Cupertino ujawniła zarobki osób na najwyższych stanowiskach. Kwoty robią wrażenie.

Ile zarabia szef Apple?

W sumie Tim Cook w 2025 roku zarobił niemal 74,3 mln dolarów. Co ciekawe, jego podstawowa pensja to zaledwie 3 mln dolarów rocznie. Pozostała część to przede wszystkim nagroda w akcjach firmy (ponad 57,5 mln dolarów) oraz wynagrodzenie motywacyjne (12 mln dolarów). Taka suma pozwoliłaby szefowi Apple na kupno ponad 37 tys. iPhone'ów 17 Pro Max w wersji z 2 TB pamięci, które kosztują 2 tys. dolarów (bez podatku).

Tim Cook otrzymuje też liczne rekompensaty, które w 2025 roku złożyły się na łączną kwotę 1,76 mln dolarów. Do nich zaliczają się między innymi ubezpieczenie, wydatki na prywatne podróżne (niemal 790 tys. dolarów) czy też wydatki na ochronę (prawie 890 tys. dolarów).

Szef firmy z Cupertino znajduje się na szczycie drabinki wynagrodzeń, co nie powinno nikogo dziwić. A ile zarobiły pozostałe osoby na topowych stanowiskach? Kwoty prezentują się następująco: