Utalentowane psy uczą się nazw przedmiotów. Mają na to sposób

Warto rozmawiać ze swoim psem

Zespół badaczy, kierowany przez kognitywistkę Shany Dror z Uniwersytetu na Węgrzech odkrył, że psy tzw. Gifted Word Learner potrafią nauczyć się nazw przedmiotów wyłącznie poprzez podsłuchiwanie rozmów swoich właścicieli. Co więcej, zwierzęta te potrafią rozpoznać nazwę zabawki, nawet jeśli znajduje się ona poza zasięgiem ich wzroku.

Naukowcy porównali to do procesu, w którym dzieci już w wieku 18 miesięcy przyswajają sobie mowę od dorosłych, poprzez podsłuchanie ich mowy i uważnej analizy jej znaczenia. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Science".

Chaser, najmądrzejszy pies na świecie

Jeden z utalentowanych psów to border collie o imieniu Chaser. Potrafi on aportować 1022 zabawek, posługując się wyłącznie ich nazwą. Ta umiejętność zapewniła mu tytuł "najmądrzejszego psa na świecie". Tego typu utalentowane psy zdarzają się rzadko, ale ich umiejętności dają fascynujący wgląd w psią psychologię.

Eksperyment polegał na tym, że poproszono właścicieli dziesięciu utalentowanych psów, aby pozwolili im biernie obserwować, jak rozmawiają z inną osobą o nowej zabawce.

Następnie, poprosiliśmy o powtórzenie tego procesu z nową zabawką. tłumaczą badacze.

Rozmowy trwały przez cztery dni, po dwie minuty dziennie. Siedem z dziesięciu psów z powodzeniem odnalazło nowe zabawki w tempie, którego nie dało się wytłumaczyć żadnym zbiegiem okoliczności. Pięć z ośmiu psów było też w stanie poprawnie rozpoznać zabawkę po nazwie spośród sterty innych przedmiotów. Badanie powtórzono po dwóch tygodniach przerwy i wyniki były równie zadowalające.