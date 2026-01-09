YouTube z nową aktualizacją. Mała zmiana, ale może się spodobać
YouTube wprowadza sporo małych zmian, które mają poprawić komfort użytkowania aplikacji. Nowa opcja filtrowania filmów w wynikach wyszukiwania może spodobać się wielu użytkownikom.
YouTube coraz wygodniejszy
YouTube aktualizuje filtry wyszukiwania. Platforma chce, aby użytkownicy mogli teraz w łatwy sposób wybierać między filmami Shorts a tymi dłuższymi. A co najważniejsze, zostaną usunięte raz na zawsze opcje, z których mało kto korzystał, takie, jak "Sortowanie według oceny".
Wyszukiwanie bez odpowiednich filtrów jest niewygodne
Do tej pory, wyszukiwanie bez filtrów wielu osobom mogło wydawać się zbyt chaotyczne i nieco przytłaczające. Wyszukiwarka pokazywała nam prawdziwą mieszankę filmów długich oraz krótkich, co było uciążliwe. Wiele osób nie umiało odnaleźć się w tym całym zalewie treści. Ci, którzy chcieli oglądać filmy tylko w jednym formacie, irytowali się, jak YouTube podsuwał im dłuższe treści. Teraz, w nowych filtrach wyszukiwania, oprócz wielu innych opcji, można wybrać "Filmy" i wtedy wyszukiwarka "wypluje nam" tylko listę filmów długich. Analogicznie zadziała, kiedy wybierzemy opcję "Filmy krótkie".
YouTube postanowił zrobić nieco większe porządki z filtrami w wyszukiwarce. Usunął te rzadko używane, typu "Data przesłania - ostatnia godzina" i "Sortuj według oceny". Nie tylko nie działały one zgodnie z oczekiwaniami, ale też były tematem wielu skarg użytkowników. Bez obaw — sporo filtrów pozostało na miejscu. YouTube nadal będzie oferował filtry "Data przesłania" i "W tym tygodniu" oraz "W tym miesiącu".