Aplikacje

YouTube z nową aktualizacją. Mała zmiana, ale może się spodobać

YouTube wprowadza sporo małych zmian, które mają poprawić komfort użytkowania aplikacji. Nowa opcja filtrowania filmów w wynikach wyszukiwania może spodobać się wielu użytkownikom.

Anna Kopeć (AnnaKo)
08:59
2
YouTube coraz wygodniejszy

YouTube aktualizuje filtry wyszukiwania. Platforma chce, aby użytkownicy mogli teraz w łatwy sposób wybierać między filmami Shorts a tymi dłuższymi. A co najważniejsze, zostaną usunięte raz na zawsze opcje, z których mało kto korzystał, takie, jak "Sortowanie według oceny". 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyszukiwanie bez odpowiednich filtrów jest niewygodne

Do tej pory, wyszukiwanie bez filtrów wielu osobom mogło wydawać się zbyt chaotyczne i nieco przytłaczające. Wyszukiwarka pokazywała nam prawdziwą mieszankę filmów długich oraz krótkich, co było uciążliwe. Wiele osób nie umiało odnaleźć się w tym całym zalewie treści. Ci, którzy chcieli oglądać filmy tylko w jednym formacie, irytowali się, jak YouTube podsuwał im dłuższe treści. Teraz, w nowych filtrach wyszukiwania, oprócz wielu innych opcji, można wybrać "Filmy" i wtedy wyszukiwarka "wypluje nam" tylko listę filmów długich. Analogicznie zadziała, kiedy wybierzemy opcję "Filmy krótkie".

YouTube postanowił zrobić nieco większe porządki z filtrami w wyszukiwarce. Usunął te rzadko używane, typu "Data przesłania - ostatnia godzina" i "Sortuj według oceny". Nie tylko nie działały one zgodnie z oczekiwaniami, ale też były tematem wielu skarg użytkowników. Bez obaw — sporo filtrów pozostało na miejscu. YouTube nadal będzie oferował filtry "Data przesłania" i "W tym tygodniu" oraz "W tym miesiącu". 

aplikacja YouTube filtry wyników wyszukiwania aktualizacja youtube zmiany w youtube
Zródła zdjęć: PixieMe / Shutterstock
Źródła tekstu: The Verge, m.Slashdot.org