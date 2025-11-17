Bezpieczeństwo

Polacy dostają tajemnicze paczki. Nawet nie waż się odbierać

Paczka która do nas została nadana, mimo tego, że wcale jej nie zamawialiśmy? Możliwe, że to próba oszustwa, która może skończyć się fatalnie dla naszego portfela. Właśnie teraz przestępcy przystępują do ataku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:08
0
Polacy dostają tajemnicze paczki. Nawet nie waż się odbierać

Okres przedświąteczny to okres wzmożonych zakupów, dostaw oraz promocji. Łatwo stracić przy tym rachubę, co zamawialiśmy, a czego nie. Oszuści z kolei, stają się wyjątkowo aktywni i mają całkiem niezły zarobek z podszywania się pod firmy kurierskie, portale sprzedażowe a także sprzedawców. Liczą głównie na nasz pośpiech i roztargnienie. 

Zachowaj ostrożność, zanim stracisz pieniądze.

apeluje Policja.

Mieszkanka powiatu Lubartów wykazała się uczynnością i dobrym sercem - odebrała paczkę, której - jak się później okazało - nikt z jej rodziny nie zamawiał. W ten oto prosty sposób, kobieta straciła blisko 200 złotych. Inny mężczyzna naciął się na podobną historię - odebrał paczkę pobraniową, którą osobiście zamawiał, od listonosza i zapłacił za nią 220 złotych. Miała to być profesjonalna przecinarka laserowa. Niestety, dostarczony sprzęt nie przypominał nawet wyglądem tego, ze zdjęcia. Co więcej, okazał się całkowicie bezużyteczny. 

Advertisement

Oba zgłoszone przypadki są dowodem na to, że oszuści przystąpili do działania i chcą wyłudzić od nas pieniądze na rozmaite sposoby. Wykorzystują zarówno fałszywe zamówienia, jak i sprzedaż podejrzanie atrakcyjnych produktów. Tego typu ataki nasilają się szczególnie w okresie przed "Mikołajem" oraz świętami Bożego Narodzenia.

Policja przypomina:

  • Sprawdzajmy, czy paczka faktycznie została zamówiona przez któregoś z członków rodziny.
  • Zawsze weryfikujmy sprzedawców.
  • Korzystajmy tylko ze sprawdzonych portali sprzedażowych i ich oficjalnych kanałów.
  • Odbierając paczkę pobraniową, miejmy świadomość ryzyka - pobranie nie zawsze oznacza, że towar jest oryginalny.
  • Zachowujmy pełną dokumentację - potwierdzenia, screeny korespondencji itp.
Zródła zdjęć: Gold Picture / Shutterstock
Źródła tekstu: lubartow.policja.gov.pl