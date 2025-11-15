ING: w tym czasie nie skorzystasz z bankomatów. To nie awaria

ING Bank Śląski planuje w najbliższych dniach prace serwisowe, z powodu których dostęp do niektórych usług będzie utrudniony. W tym wypadku chodzi akurat o bankomaty oraz wpłatomaty.

ING planuje prace serwisowe

Na szczęście, jak to w przypadku większości przerw w dostępie do usług bankowych, ta również zaplanowana jest na godziny nocne. Konkretnie w nocy z 23 na 24 listopada w godzinach od 00:01 do 3:00.

W trakcie tych 3 godzin mogą wystąpić problemy z korzystaniem z urządzeń sieci ING i Planet Cash. Dotyczy to zarówno bankomatów, jak i wpłatomatów, chociaż ING zapewnia, że: "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line".