ING: w tym czasie nie skorzystasz z bankomatów. To nie awaria

ING Bank Śląski poinformował o planowanych pracach serwisowych. Informacja jest ważna z perspektywy klientów, bo w tym czasie nie skorzystają z bankomatów oraz wpłatomatów.

ING Bank Śląski planuje w najbliższych dniach prace serwisowe, z powodu których dostęp do niektórych usług będzie utrudniony. W tym wypadku chodzi akurat o bankomaty oraz wpłatomaty.

ING planuje prace serwisowe

Na szczęście, jak to w przypadku większości przerw w dostępie do usług bankowych, ta również zaplanowana jest na godziny nocne. Konkretnie w nocy z 23 na 24 listopada w godzinach od 00:01 do 3:00.

W trakcie tych 3 godzin mogą wystąpić problemy z korzystaniem z urządzeń sieci ING i Planet Cash. Dotyczy to zarówno bankomatów, jak i wpłatomatów, chociaż ING zapewnia, że: "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line".

Chociaż przerwa zaplanowana jest na godziny nocne, to może wpłynąć na plany niektórych osób. W związku z tym warto wcześniej wyposażyć się w odpowiednią gotówkę, na wszelki wypadek.

Zródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com