Politycy chcą skanować nasze wiadomości. Nazywają to kompromisem

Problem polega na tym, że to, co proponuje Dania, de facto prowadzi do zlikwidowania prywatnej komunikacji w internecie, osłabienia szyfrowania, a także może przełożyć się na wprowadzenie skanowania korespondencji tylnymi drzwiami.

Wystarczy, że politycy stwierdzą, że dobrowolne środki zapobiegawcze się nie sprawdzają i trzeba zmienić je w środki obowiązkowe. Wówczas skanowanie korespondencji po stronie klienta pod kątem materiałów naruszających prawo stanie się faktem – tak, jak proponowała to pierwotna wersja regulacji.

podkreśla ekspertka.