Szukasz prezentu dla gracza? Lepszego nie znajdziesz
Rzucił korpo i wyjechał w Bie... na YouTube'a wyjechał. Michał Pisarski na żywo jest dokładnie taki sam jak na swoim kanale — błyskotliwy, zabawny i trochę „dziaderski”. Słowem, nie da się przestać oglądać. Można też czytać, w dodatku teraz taniej.
„Przegrani. Legendarne porażki świata gier” w promocji na Black Friday
Kosztowała 90 zł, potem w wydawnictwie można było ją kupić za 69,99 zł, a teraz w promocji dostaniecie pierwszą książkę Michała Pisarskiego za zaledwie 53,49 zł. To prawdziwa gratka dla każdego miłośnika gier retro i historii gier komputerowych.
O sukcesach opowiedziano już wielokrotnie, Michał poszedł więc w inną stronę i zebrał w jednym miejscu wszystkie porażki. Nie spoilerując za bardzo, przytoczę jedynie opis ze strony wydawnictwa:
W środku znajdziesz odpowiedź na tak zasadnicze pytania jak:
- czemu egzemplarze E.T. na Atari 2600 skończyły zakopane na pustyni jak dowody zbrodni
- jak ludzka chciwość niemal całkowicie pogrążyła markę Tomb Raider
- który projekt konsoli do gier współfinansowała szwedzka mafia
- dlaczego rewolucyjna na pozór konsola o mało co nie doprowadziła do upadku Nintendo
- jakim cudem współtwórcy legendarnych Dooma i Sonica później wypuścili jedne z najgorszych gier w historii.
Przegrani to przegląd spektakularnych gamingowych niepowodzeń i podróż przez najbardziej nieudane konsole i gry od lat osiemdziesiątych aż do współczesności. Zarówno te, których gracze wciąż nie mogą odżałować, jak i te, o których dawno zapomnieli.
Tak natomiast o swojej książce opowiada sam autor: