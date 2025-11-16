Gry

Szukasz prezentu dla gracza? Lepszego nie znajdziesz

Rzucił korpo i wyjechał w Bie... na YouTube'a wyjechał. Michał Pisarski na żywo jest dokładnie taki sam jak na swoim kanale — błyskotliwy, zabawny i trochę „dziaderski”. Słowem, nie da się przestać oglądać. Można też czytać, w dodatku teraz taniej.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 05:47
Telepolis.pl
„Przegrani. Legendarne porażki świata gier” w promocji na Black Friday

Kosztowała 90 zł, potem w wydawnictwie można było ją kupić za 69,99 zł, a teraz w promocji dostaniecie pierwszą książkę Michała Pisarskiego za zaledwie 53,49 zł. To prawdziwa gratka dla każdego miłośnika gier retro i historii gier komputerowych.

Przegrani. Legendarne porażki świata gier - Michał Pisarski

O sukcesach opowiedziano już wielokrotnie, Michał poszedł więc w inną stronę i zebrał w jednym miejscu wszystkie porażki. Nie spoilerując za bardzo, przytoczę jedynie opis ze strony wydawnictwa:

W środku znajdziesz odpowiedź na tak zasadnicze pytania jak:

  • czemu egzemplarze E.T. na Atari 2600 skończyły zakopane na pustyni jak dowody zbrodni
  • jak ludzka chciwość niemal całkowicie pogrążyła markę Tomb Raider
  • który projekt konsoli do gier współfinansowała szwedzka mafia
  • dlaczego rewolucyjna na pozór konsola o mało co nie doprowadziła do upadku Nintendo
  • jakim cudem współtwórcy legendarnych Dooma i Sonica później wypuścili jedne z najgorszych gier w historii.

Przegrani to przegląd spektakularnych gamingowych niepowodzeń i podróż przez najbardziej nieudane konsole i gry od lat osiemdziesiątych aż do współczesności. Zarówno te, których gracze wciąż nie mogą odżałować, jak i te, o których dawno zapomnieli.

Tak natomiast o swojej książce opowiada sam autor:

Przegrani. Legendarne porażki świata gier - Michał Pisarski
Image
allegro black friday znak Michał Pisarski Przegrani. Legendarne porażki świata gier
Zródła zdjęć: Michał Pisarski Tech, Wydawnictwo Znak
Źródła tekstu: Michał Pisarski Tech, Wydawnictwo Znak