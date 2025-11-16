Szukasz prezentu dla gracza? Lepszego nie znajdziesz

„Przegrani. Legendarne porażki świata gier” w promocji na Black Friday

Kosztowała 90 zł, potem w wydawnictwie można było ją kupić za 69,99 zł, a teraz w promocji dostaniecie pierwszą książkę Michała Pisarskiego za zaledwie 53,49 zł. To prawdziwa gratka dla każdego miłośnika gier retro i historii gier komputerowych.

O sukcesach opowiedziano już wielokrotnie, Michał poszedł więc w inną stronę i zebrał w jednym miejscu wszystkie porażki. Nie spoilerując za bardzo, przytoczę jedynie opis ze strony wydawnictwa:

W środku znajdziesz odpowiedź na tak zasadnicze pytania jak:

czemu egzemplarze E.T. na Atari 2600 skończyły zakopane na pustyni jak dowody zbrodni

jak ludzka chciwość niemal całkowicie pogrążyła markę Tomb Raider

który projekt konsoli do gier współfinansowała szwedzka mafia

dlaczego rewolucyjna na pozór konsola o mało co nie doprowadziła do upadku Nintendo

jakim cudem współtwórcy legendarnych Dooma i Sonica później wypuścili jedne z najgorszych gier w historii.

Przegrani to przegląd spektakularnych gamingowych niepowodzeń i podróż przez najbardziej nieudane konsole i gry od lat osiemdziesiątych aż do współczesności. Zarówno te, których gracze wciąż nie mogą odżałować, jak i te, o których dawno zapomnieli.