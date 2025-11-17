YouTube Music z nową funkcją. Da się lubić jeszcze bardziej
YouTube Premium to jedna z najlepiej opłacalnych subskrypcji w kategorii rozrywki. Nie trzeba kupować żadnej kolejnej, aby słuchać ulubionej muzyki. Ale to nie jedyny powód, że ludzie tak chętnie sięgają po YouTube Music.
YouTube Music zaoszczędzi nasz cenny czas
Wielu użytkowników chwali sobie usługę YouTube Music głównie ze względu na solidny system rekomendacji i szereg innych przydatnych funkcji. I co najważniejsze, YouTube Music nie stoi w miejscu, ale wciąż się ulepsza. Aplikacja wprowadziła nową funkcję, która pozwoli użytkownikom zaoszczędzić czas. Ale, jak donosi androidpolice.com, funkcja ta nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich, ale niektórzy użytkownicy mogą z niej już skorzystać.
Nowa funkcja skupia się na tym, aby korzystający z niej mogli zaoszczędzić czas podczas szukania ulubionych utworów na playliście. Ma ona pomóc użytkownikom szybko znaleźć oraz odtworzyć ulubione kawałki. Jeden z użytkowników Reddita ( korzystający z YouTube Music w wersji 8.45.3 na iOS) zauważył, że Google dodało tego typu funkcję "po cichu" - jest to "Znajdź na playliście" w menu rozszerzonym, które pojawia się nam po rozwinięciu menu z trzema kropkami. Znajduje się ona tuż nad opcją "odtwarzanie losowe", zatem nie trzeba przewijać, aby ją znaleźć.
Google najwyraźniej jeszcze nie udostępnił tej funkcji wszystkim użytkownikom Androida, ale warto sprawdzić, czy nie jest się w gronie szczęśliwców. Ci, którzy ją dostali mogą przeszukiwać playlisty, aby znaleźć w ten sposób swój ulubiony utwór na listach. Warto obserwować ulepszenia, tym bardziej, że Google ma możliwość rozszerzenia tego typu funkcji na inne miejsca w YouTube Music, podobnie jak to robi Spotify.