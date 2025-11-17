YouTube Music z nową funkcją. Da się lubić jeszcze bardziej

YouTube Music zaoszczędzi nasz cenny czas

Wielu użytkowników chwali sobie usługę YouTube Music głównie ze względu na solidny system rekomendacji i szereg innych przydatnych funkcji. I co najważniejsze, YouTube Music nie stoi w miejscu, ale wciąż się ulepsza. Aplikacja wprowadziła nową funkcję, która pozwoli użytkownikom zaoszczędzić czas. Ale, jak donosi androidpolice.com, funkcja ta nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich, ale niektórzy użytkownicy mogą z niej już skorzystać.

Nowa funkcja skupia się na tym, aby korzystający z niej mogli zaoszczędzić czas podczas szukania ulubionych utworów na playliście. Ma ona pomóc użytkownikom szybko znaleźć oraz odtworzyć ulubione kawałki. Jeden z użytkowników Reddita ( korzystający z YouTube Music w wersji 8.45.3 na iOS) zauważył, że Google dodało tego typu funkcję "po cichu" - jest to "Znajdź na playliście" w menu rozszerzonym, które pojawia się nam po rozwinięciu menu z trzema kropkami. Znajduje się ona tuż nad opcją "odtwarzanie losowe", zatem nie trzeba przewijać, aby ją znaleźć.