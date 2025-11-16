ZUS podał ważny numer. Od razu dodaj do kontaktów
Dostałeś e-mail od ZUS-u? Spokojnie, nie panikuj. Powiem więcej, tę konkretną wiadomość możesz całkowicie zignorować. Nawet nie odpowiadaj.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustwem, w którym cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników ZUS. Jeśli dostałeś takiego e-maila, to możesz go śmiało zignorować.
Oszustwo na ZUS
ZUS przyznał, że wiele osób zaczęło w ostatnim czasie zgłaszać fałszywe wiadomości e-mail o tytule "Oświadczenie ZUS". W nich nadawca podaje się za pracownika urzędu i prosi o wypełnienie załącznika Z-3.
Komunikat na pierwszy rzut oka może wydawać się prawdziwy. Zawiera między innymi imię i nazwisko pracownika, adres placówki ZUS, numer telefony do oddziału oraz wspomniany dokument do wypełnienia.
Tak naprawdę do kolejne oszustwo, które ma na celu wyłudzenie naszych danych oraz numerów kont bankowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: wnioski, np. Z3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Przy okazji Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie żąda przesyłania wniosku, formularzy oraz dokumentów drogą e-mailową. Żaden pracownik nie powinien też kontaktować się w ten sposób w sprawie składania wniosków. W razie wątpliwości można skontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00).