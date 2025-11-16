ZUS podał ważny numer. Od razu dodaj do kontaktów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustwem, w którym cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników ZUS. Jeśli dostałeś takiego e-maila, to możesz go śmiało zignorować.

Oszustwo na ZUS

ZUS przyznał, że wiele osób zaczęło w ostatnim czasie zgłaszać fałszywe wiadomości e-mail o tytule "Oświadczenie ZUS". W nich nadawca podaje się za pracownika urzędu i prosi o wypełnienie załącznika Z-3.

Komunikat na pierwszy rzut oka może wydawać się prawdziwy. Zawiera między innymi imię i nazwisko pracownika, adres placówki ZUS, numer telefony do oddziału oraz wspomniany dokument do wypełnienia.

Tak naprawdę do kolejne oszustwo, które ma na celu wyłudzenie naszych danych oraz numerów kont bankowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: wnioski, np. Z3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). przestrzega ZUS w swoim komunikacie.