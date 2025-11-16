Bezpieczeństwo

ZUS podał ważny numer. Od razu dodaj do kontaktów

Dostałeś e-mail od ZUS-u? Spokojnie, nie panikuj. Powiem więcej, tę konkretną wiadomość możesz całkowicie zignorować. Nawet nie odpowiadaj.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ZUS podał ważny numer. Od razu dodaj do kontaktów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustwem, w którym cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników ZUS. Jeśli dostałeś takiego e-maila, to możesz go śmiało zignorować.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszustwo na ZUS

ZUS przyznał, że wiele osób zaczęło w ostatnim czasie zgłaszać fałszywe wiadomości e-mail o tytule "Oświadczenie ZUS". W nich nadawca podaje się za pracownika urzędu i prosi o wypełnienie załącznika Z-3.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS i5-13420H 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS i5-13420H 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
-260.03 zł
2859.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599.96 zł
Laptop GIGABYTE Gaming A16 CTHH3EE893SD 16" IPS 165Hz i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
Laptop GIGABYTE Gaming A16 CTHH3EE893SD 16" IPS 165Hz i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Laptop HYPERBOOK NP5 15.6" IPS 144Hz i5-13420H 8GB RAM 500GB SSD GeForce RTX2050
Laptop HYPERBOOK NP5 15.6" IPS 144Hz i5-13420H 8GB RAM 500GB SSD GeForce RTX2050
0 zł
3949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3949.99 zł
Advertisement

Komunikat na pierwszy rzut oka może wydawać się prawdziwy. Zawiera między innymi imię i nazwisko pracownika, adres placówki ZUS, numer telefony do oddziału oraz wspomniany dokument do wypełnienia.

Tak naprawdę do kolejne oszustwo, które ma na celu wyłudzenie naszych danych oraz numerów kont bankowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: wnioski, np. Z3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

przestrzega ZUS w swoim komunikacie.

Przy okazji Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie żąda przesyłania wniosku, formularzy oraz dokumentów drogą e-mailową. Żaden pracownik nie powinien też kontaktować się w ten sposób w sprawie składania wniosków. W razie wątpliwości można skontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00).

Image
telepolis
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszustwo na ZUS e-mail od ZUS
Zródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS