Zdjęcia Google zrobią porządki za ciebie. Idzie nowe
Korzystasz ze Zdjęć Google, ale masz bałagan w swojej galerii? Aplikacja częściowo posprząta go za ciebie.
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma w swojej galerii zdjęć wielu podobnych fotografii lub takich, które mógłby usunąć bez uszczerbku na wspomnieniach. Każdy z nas popełnia takie grzeszki. Nowa wersja Zdjęć Google ma pomóc w takich sytuacjach.
Zdjęcia Google pomogą posprzątać
Google dodaje nową funkcję do swojej aplikacji Zdjęć. Ta będzie układać w stosy podobne do siebie zdjęcia. Po co? Aby użytkownik mógł wybrać to jedno najlepsze i automatycznie usunąć wszystkie pozostałe.
Jeśli nawet tego nie chce się komuś robić, to cały proces można oddać w ręce sztucznej inteligencji. Ta sama wybierze najlepszą fotografię z każdego stosu i pozbędzie się reszty niepotrzebnych zdjęć.
Nowa funkcja ma być dostępna w każdej wersji Zdjęć Google, więc nie tylko na Androidzie, ale również na iOS. Jednak to użytkownicy systemu z zielonym robocikiem mają być pierwsi w kolejce. Nowość będzie wymagała aktywacji w ustawieniach aplikacji.