Zdjęcia Google zrobią porządki za ciebie. Idzie nowe

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma w swojej galerii zdjęć wielu podobnych fotografii lub takich, które mógłby usunąć bez uszczerbku na wspomnieniach. Każdy z nas popełnia takie grzeszki. Nowa wersja Zdjęć Google ma pomóc w takich sytuacjach.

Zdjęcia Google pomogą posprzątać

Google dodaje nową funkcję do swojej aplikacji Zdjęć. Ta będzie układać w stosy podobne do siebie zdjęcia. Po co? Aby użytkownik mógł wybrać to jedno najlepsze i automatycznie usunąć wszystkie pozostałe.

Jeśli nawet tego nie chce się komuś robić, to cały proces można oddać w ręce sztucznej inteligencji. Ta sama wybierze najlepszą fotografię z każdego stosu i pozbędzie się reszty niepotrzebnych zdjęć.