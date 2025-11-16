Aplikacje

Zdjęcia Google zrobią porządki za ciebie. Idzie nowe

Korzystasz ze Zdjęć Google, ale masz bałagan w swojej galerii? Aplikacja częściowo posprząta go za ciebie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:11

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma w swojej galerii zdjęć wielu podobnych fotografii lub takich, które mógłby usunąć bez uszczerbku na wspomnieniach. Każdy z nas popełnia takie grzeszki. Nowa wersja Zdjęć Google ma pomóc w takich sytuacjach.

Zdjęcia Google pomogą posprzątać

Google dodaje nową funkcję do swojej aplikacji Zdjęć. Ta będzie układać w stosy podobne do siebie zdjęcia. Po co? Aby użytkownik mógł wybrać to jedno najlepsze i automatycznie usunąć wszystkie pozostałe.

Jeśli nawet tego nie chce się komuś robić, to cały proces można oddać w ręce sztucznej inteligencji. Ta sama wybierze najlepszą fotografię z każdego stosu i pozbędzie się reszty niepotrzebnych zdjęć.

Nowa funkcja ma być dostępna w każdej wersji Zdjęć Google, więc nie tylko na Androidzie, ale również na iOS. Jednak to użytkownicy systemu z zielonym robocikiem mają być pierwsi w kolejce. Nowość będzie wymagała aktywacji w ustawieniach aplikacji.

Zródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena