Pełnoprawna stacja zasilania za 499 zł. Waży mniej, niż butelka wody

Chociaż oczywiście niekoniecznie się wpasuje w wymagania każdego. Jest to raczej coś dla dość specyficznej grupy odbiorców o bardzo konkretnych wymaganiach. I tak mamy tu do dyspozycji 142 Wh pojemności. Czyli 39000 mAh w przeliczeniu na te nieszczęsne miliampery. Kluczowe jest jednak to, że waży jedynie 1,4 kg, czyli 100 gramów mniej, niż butelka wody mineralnej 1,5 litra, ma 232,5 mm długości, oraz 80,5 × 80,5 mm szerokości i wysokości.

Orico AT150-EU-GY-BP

Z tyłu urządzenia znajdziemy klasyczne gniazdko. I tak, ma ono przetwornicę prądu zmiennego, a producent obiecuje czystą sinusoidę. Jeśli chodzi o moc tego gniazdka, to mamy tu skromne 150 W. Tym samym urządzenie będzie działało na tym złączu mniej, niż godzinę przy jego pełnym obciążeniu. Ma to więc jakiś sens? A i owszem: na przykład do zasilania urządzeń, których nie da się zasilić z portu USB, ani gniazdka zapalniczki. Ewentualnie do zasilania ogrzewania postojowego, które pobiera dość mało energii podczas pracy, jednak jego rozruch wymaga mocy powyżej 100 W.

Jeśli chodzi o prąd stały, to mamy dwa porty USB-A o mocy 18 W każdy, oraz złącze USB-C o mocy do 60 W. To może służyć także do ładowania urządzenia. Jednak jest to tylko jedna z opcji. Otóż mamy tu złącze DC 12-22 V o przepustowości do 2A i mocy do 30 W. Do niego możemy podłączyć klasyczne zasilacze DC, ale także panel fotowoltaiczny działający w tym zakresie napięć. Oczywiście, nawet jeśli podłączymy jednostkę 100 W, to moc z niej zostanie ograniczona 30 W.

Jest tu także klasyczne złącze DC 12 V. Można do niego podpiąć adapter gniazda zapalniczki i zasilać tak np. lodówkę turystyczną. Lub podłączyć urządzenie, które jest standardowo zasilane tego typu źródłem. To jednak nie jest koniec zalet. Otóż urządzenie może pełnić funkcję UPS oraz nie obciąża wbudowanego akumulatora, kiedy ma dostęp do odpowiedniego zapasu energii z zewnątrz. Może więc działać jako osobny bank lub stać się przedłużeniem istniejącej stacji zasilania. A to wszystko za... no cóż, standardowo za 949 zł. Jednak dziś w promocji możecie kupić Orico AT150-EU-GY-BP za 499 zł.