NVIDIA pokazała szereg nowości, ale czuć duży niedosyt

Targi CES 2026 to jedno z największych wydarzeń w świecie technologii, gdzie duzi i mali producenci chwalą się swoimi najnowszymi osiągnięciami. Nie brakuje tam gigantów jak AMD, Intel czy NVIDIA. W przypadku ostatniej z wymienionych firm wszyscy liczyli na zapowiedź serii kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER, a zamiast tego skupiono się wyłącznie na oprogramowaniu i usługach.

NVIDIA GeForce NOW trafia na komputery z Linuksem

Najważniejszą nowością jest technika NVIDIA DLSS 4.5, które jeszcze mocniej stawia na sztuczną inteligencję w renderowaniu obrazu. Nowa wersja wprowadza dynamiczne generowanie wielu klatek oraz tryb Multi Frame Generation x6. W praktyce oznacza to możliwość wygenerowania nawet 5 dodatkowych klatek na każdą klatkę renderowaną tradycyjnie.

Zieloni deklarują, że na kartach GeForce RTX 5000 pozwala to osiągać ponad 240 FPS z włączonym path tracingiem. Równocześnie zadebiutował model Transformer drugiej generacji wykorzystywany w DLSS Super Resolution, który poprawia jakość obrazu w ponad 400 grach i aplikacjach. Dostępny jest on dla wszystkich serii - również GeForce RTX 2000, RTX 3000, RTX 4000.

Duże zmiany czekają też NVIDIA RTX Remix. Aktualizacja platformy modderskiej wprowadza system Logic, który pozwala modyfikacjom reagować wizualnie na wydarzenia w grze w czasie rzeczywistym. Modderzy dostają ponad 900 konfigurowalnych ustawień i możliwość tworzenia dynamicznych efektów bez dostępu do kodu źródłowego gry.

Kolejna nowość to NVIDIA G-SYNC Pulsar. Łączy ona zmienną częstotliwość odświeżania z adaptacyjnym podświetleniem stroboskopowym, co ma zapewnić wyraźniejszy obraz i klarowność ruchu przekraczającą 1000 Hz. Nowe monitory od firm jak Acer, AOC, ASUS i MSI trafią do sprzedaży 7 stycznia. Każdy z nich obsługuje również G-SYNC Ambient Adaptive, czyli automatyczne dopasowanie jasności i temperatury barwowej do warunków oświetleniowych (np. zmieniające się światło w pokoju wraz z porą dnia).