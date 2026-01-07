Fiskus na pełnej wjechał na telefony Polaków

Niemal rok temu skarbówka udostępniła aplikację e-Urząd Skarbowy. Z miesiąca na miesiąc w aplikacj ma przybywać nowych funkcji. Ma to być krok w kierunku większej cyfryzacji i ułatwienia życia obywateli. Z aplikacji korzystają już setki tysięcy osób — pisze Infor.pl.

e-Urząd Skarbowy

Z aplikacji e-Urząd Skarbowy, chociaż ma ona dopiero rok, korzysta dzisiaj już kilkaset tysięcy użytkowników. Najczęściej sprawdzają informacje o rozliczeniach, zwrotach podatku oraz historii złożonych deklaracji.

Co ważne, w aplikacji można załatwić wiele spraw bez konieczności wychodzenia z domu i stania w kolejkach do okienka. Można w niej między innymi złożyć deklarację podatkową, wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia, a także odbierać dokumenty od fiskusa.

Z aplikacji mogą też skorzystać firmy i instytucje. One również mogą składać deklaracje, wypełniać formularze, występować o zaświadczenia, w tym np. o niezaleganiu w podatkach, ale też przeglądać dane rejestracyjne i sprawdzać pełnomocnictwa.