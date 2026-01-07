Polski hit na targach w Las Vegas. Ten translator widzi i rozumie więcej

Nie tylko język, ale i kontekst

Największą nowością jest Vasco Assistant. To funkcja, która wykorzystuje zaawansowane modele AI do analizy obrazu. Nie chodzi już o samo przetłumaczenie napisu na tabliczce. Teraz możesz zrobić zdjęcie dowolnego obiektu i po prostu o niego zapytać.

Stoisz przed dziwnym eksponatem w muzeum? Widzisz niezrozumiały rozkład jazdy w Marrakeszu? Robisz zdjęcie, a translator wyjaśnia Ci szczegóły. Urządzenie staje się Twoim osobistym przewodnikiem. Ono widzi dokładnie to samo co Ty.

Tłumacz dla całego tłumu

Kolejnym przełomem jest usługa Vasco Audience. To pierwsze rozwiązanie typu SaaS w ofercie firmy. Pozwala ono na tłumaczenie wystąpień dla wielu osób jednocześnie w czasie rzeczywistym.

Słuchacze nie muszą kupować specjalnego sprzętu. Wystarczy im smartfon z przeglądarką internetową. Mówca korzysta z urządzenia Vasco. Reszta grupy odbiera tłumaczenie na własnych telefonach. To idealne narzędzie na konferencje lub wycieczki.

Rozmowa bez Internetu

Wiele osób boi się braku zasięgu podczas zagranicznych wypraw. Vasco rozwiązało ten problem za pomocą funkcji Offline. Firma opracowała własne modele językowe. Działają one całkowicie bez dostępu do sieci.

Według producenta, są one szybsze i dokładniejsze niż inne rozwiązania na rynku. Pozwala to na swobodną komunikację w górach lub na morzu. To funkcja, na którą czekali podróżnicy i pracownicy terenowi.

Sprzęt, który się nie starzeje

Vasco stawia na nietypową strategię. Nowe funkcje trafią do osób, które już mają model Vasco Translator Q1. Nie musisz kupować nowego urządzenia, aby mieć najnowszą technologię. Firma dba o klientów i regularnie aktualizuje oprogramowanie w swoich urządzeniach.

To jednak nie koniec emocji w tym roku. Maciej Góralski, założyciel firmy, zapowiedział już prace nad nowym modelem translatora. Jego premiera ma się odbyć jeszcze w 2026 roku. Polska technologia z Krakowa wyraźnie narzuca tempo światowym gigantom.