Steam Machine opóźnione. Jednak premiera nadal w tym roku

Valve zmieniło zdanie dotyczące nowych urządzeń. W zaktualizowanym wpisie podsumowującym rok 2025 zadeklarowano, że wszystkie trzy planowane produkty zostaną wprowadzone na rynek jeszcze w tym roku. To ważna korekta wcześniejszego komunikatu, który sugerował znacznie większą niepewność co do terminu premiery.

Premiera w tym roku, ale bez konkretów

Pierwotna wersja wpisu sugerowała, że firma jedynie "ma nadzieję" na wprowadzenie nowych urządzeń w 2026 roku. W nowej wersji Valve podkreśla, że mimo problemów z dostępnością modułów RAM i nośników SSD wszystkie trzy urządzenia mają trafić do sprzedaży w tym roku. Jednocześnie producent zaznacza, że szczegółowe informacje zostaną podane dopiero po dopracowaniu ostatecznych planów.

Sprawa budzi zainteresowanie, ponieważ harmonogram był już wcześniej korygowany. Gdy Valve ogłaszało w listopadzie 2025 roku swoje nowe urządzenia, czyli Steam Machine, Steam Frame oraz Steam Controller, firma wskazywała na początek 2026 roku. W lutym pojawiła się aktualizacja, w której podtrzymano cel wprowadzenia sprzętu w pierwszej połowie 2026 roku, ale jednocześnie przyznano, że braki pamięci i dysków utrudniają ustalenie ostatecznych cen oraz dokładnej daty premiery.

Równolegle widać aktywność wokół stron sprzętowych na Steamie. W sklepie wciąż widnieją zapowiedzi sprzętów oznaczone jako "Coming soon". Patrząc jednak na historię edycji widać świeże aktualizacje związane ze Steam Machine i Steam Frame z 6 marca. Nie ujawniają one jeszcze ceny ani daty premiery, ale sugerują, że Valve cały czas edytuje podstrony.