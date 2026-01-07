Wielka premiera głośnego serialu już jutro. HBO zaczyna rok z przytupem
Premiera drugiej odsłony serialu "The Pitt" już jutro, czyli 9 stycznia 2026 na platformie HBO Max. Widzowie są pewni, że nowa seria przyniesie jeszcze więcej emocji i dramatycznych zwrotów akcji.
Pierwszy sezon "The Pitt" okazał się hitem
Okazuje się, że oddział ratunkowy może być scenerią wielu dramatycznych sytuacji, które są w stanie wciągnąć wielu widzów. Pierwszy sezon "The Pitt" miał swoją premierę w styczniu ubiegłego roku, a kolejne odcinki były emitowane w tygodniowych odstępach. Produkcja ta doskonale wypełniła chwilową niszę w kategorii seriali medycznych, które my Polacy wyjątkowo sobie upodobaliśmy.
"The Pitt" zdecydowanie podbił serca publiczności - nie tylko za sprawą wyrazistych kreacji aktorskich, ale także dzięki oryginalnej strukturze. Każdy odcinek bowiem równał się jednej godzinie zmiany, jaką odbywali pracownicy szpitala w Pittsburghu. Widzom spodobało się także to, że w serialu nie było zbytniego idealizowania szpitalnej rzeczywistości. Osobiście, na niektóre sceny nie byłam w stanie patrzeć bo były dla mnie zbyt krwawe, i z ręką na sercu przyznaję, że oglądałam je "przez palce". Reżyser zapowiedział, że i w drugiej serii "krwi nie zabraknie". Ale, jak widać, widzowie i tak cenią sobie wysoce tego typu realizm w kontekście walki o życie i zdrowie.
Pierwszy sezon był o nadziei, drugi jest o procesie zdrowienia.
"The Pitt" uznanie widzów i liczne nagrody
Do wspomnianego serialu powędrowało aż 5 statuetek nagród Emmy, co świadczy o tym, że został doceniony także przez szacowne grono krytyków filmowych. Jedną z nich dostał aktor, reżyser i scenarzysta - Noah Wyle, którego zobaczymy także w sezonie 2.