Ten serial miał wiele alternatywnych tytułów. Jeden był najgorszy

Pluribus i wszystko jasne

"Pluribus" wielu osobom może wydawać się idealnym tytułem, biorąc pod uwagę jego znaczenie i przesłanie serii. Zanim powstał serial Apple TV, słowo Pluribus nie było jakieś bardzo znane. Inspiracja to łaciński zwrot "e pluribus unum", który oznaczał "z wielu, jeden". Ale tytuł serialu był wybierany 2-3 lata i okazał się całkiem żmudnym procesem twórczym. Nie był on wcale pierwszym wyborem.

"Jedyna" nie była jedyną

Vince Gilligan twierdzi, że Pluribus (czyli "Jedyna") miał około 100 różnych pomysłów na tytuł, z czego jeden był dosłownie koszmarny. Potencjalny tytuł brzmiał "Bądź Miły, Przypominaj". Twórca serialu podzielił się tą informacją podczas podcastu "Happy Sad Confused" z Joshem Horowitzem.

Przez ponad dwa, trzy lata nie mogliśmy znaleźć tytułu, próbując to rozgryźć. Mieliśmy listę prawie 100, może nawet ponad 100 tytułów. Najgorszy z nich to, mogę powiedzieć teraz, to "Be Kind, Remind" (Bądź Miły, Przypominaj). powiedział Vince Gilligan w podcaście.

Przypomnijmy, że dwa pierwsze odcinki „Pluribus” w USA osiągnęły w pierwszym tygodniu łączny wynik ok. 6,4 mln godzin oglądania. Tym sposobem osiągnięto 4. lokatę, a serial pokonały wyłącznie produkcje z większą liczbą udostępnionych odcinków. To produkcja, o której przez cały czas trwania było głośno, a to dzięki nietypowemu spoilerowi na Google Earth, albo też za sprawą pięknej Polki, która w nim zadebiutowała.