Aktualizacja Windowsa 10 znowu nabroiła. Nie zainstalujesz

Kolejna aktualizacja Windowsa i kolejne problemy. Z jednej strony można się śmiać i twierdzić, że to już standard. Z drugiej strony system musi być dopasowany do tak wielu różnych specyfikacji i zastosowań, że o wpadkę nie jest łatwo. Tym razem nabroiła aktualizacja Windows 10 KB5068781, która może powodować wyświetlenie błędu 0x800f0922.

Dalsza część tekstu pod wideo

Felerna aktualizacja Windowsa 10

Biznesowi użytkownicy Windowsa 10 informują o problemach z aktualizacją KB5068781. Chociaż ta pobiera się i instaluje, to po zresetowaniu komputera wyświetla błąd 0x800f0922, a następnie cofa wszystkie zmiany. Tym samym system wraca do stanu sprzed aktualizacji.

Niektóre urządzenia z systemem Windows 10 objęte rozszerzonymi aktualizacjami zabezpieczeń (ESU) mogą nie zainstalować aktualizacji zabezpieczeń z listopada 2025 r. z powodu błędu 0x800f0922 (CBS_E_INSTALLERS_FAILED). przestrzega Microsoft.

Firma z Redmond przekonuje, że problem dotyczy tylko urządzeń aktywowanych przez mechanizm aktywacji subskrypcji systemu Windows za pośrednictwem centrum administracyjnego platformy Microsoft 365.