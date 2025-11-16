Oprogramowanie

Aktualizacja Windowsa 10 znowu nabroiła. Nie zainstalujesz

Aktualizacja Windows 10 KB5068781 powoduje problemy. Sprawa jest już znana firmie Microsoft, która pracuje nad poprawkami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:20
10
Kolejna aktualizacja Windowsa i kolejne problemy. Z jednej strony można się śmiać i twierdzić, że to już standard. Z drugiej strony system musi być dopasowany do tak wielu różnych specyfikacji i zastosowań, że o wpadkę nie jest łatwo. Tym razem nabroiła aktualizacja Windows 10 KB5068781, która może powodować wyświetlenie błędu 0x800f0922.

Felerna aktualizacja Windowsa 10

Biznesowi użytkownicy Windowsa 10 informują o problemach z aktualizacją KB5068781. Chociaż ta pobiera się i instaluje, to po zresetowaniu komputera wyświetla błąd 0x800f0922, a następnie cofa wszystkie zmiany. Tym samym system wraca do stanu sprzed aktualizacji.

Niektóre urządzenia z systemem Windows 10 objęte rozszerzonymi aktualizacjami zabezpieczeń (ESU) mogą nie zainstalować aktualizacji zabezpieczeń z listopada 2025 r. z powodu błędu 0x800f0922 (CBS_E_INSTALLERS_FAILED).

przestrzega Microsoft.

Firma z Redmond przekonuje, że problem dotyczy tylko urządzeń aktywowanych przez mechanizm aktywacji subskrypcji systemu Windows za pośrednictwem centrum administracyjnego platformy Microsoft 365.

Microsoft pracuje już nad poprawką, ale nie wiadomo, kiedy zostanie ona wydana. Na razie lepiej odpuścić instalowanie wspominanej aktualizacji.

Microsoft Windows 10 windows 10 aktualizacja KB5068781 0x800f0922 błąd 0x800f0922 aktualizacja KB5068781
Zródła zdjęć: Hadrian / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer