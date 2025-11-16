Sprzęt

Viwoods AiPaper Reader to czytnik jak ze snu i ubrany w 4G

Według producenta jest to „najlżejszy 6,13-calowy czytnik Carta 1300”, a przy tym oferuje pełnoprawny system Android 16 i obsługę nowoczesnych modeli AI, takich jak ChatGPT5, Gemini 2.5 flash czy DeepSeek-R1, a do tego ma łączność 4G.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 07:30
0
Po pierwsze ekran​

Sercem urządzenia jest 6,13‑calowy ekran E Ink Carta 1300 o rozdzielczości 824×1648 i gęstości 300 ppi, co przekłada się na ostre litery i komfortową lekturę nawet drobnego tekstu. Harmonii designu dopełniają symetryczne ramki, a grubość 6,7 mm i masa zaledwie 138 gramów czynią ze sprzętu niezwykle filigranową propozycję.

Na tle typowych czytników e-booków urządzenie wyróżnia się też parametrami sprzętowymi. Zastosowano tu 6‑nanometrowy ośmiordzeniowy procesor, 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci na książki, artykuły i dokumenty, co bardziej przypomina smartfon (taki nieco starszy, dodajmy) niż prosty e‑reader.

Do tego dochodzi bateria 2580 mAh, która w połączeniu z energooszczędnym ekranem e‑ink powinna zapewnić wielogodzinne, a nawet wielodniowe korzystanie przy typowym scenariuszu czytania.​

Viwoods AiPaper Reader na Amazonie

Łączność rozpieszcza

Mocnym atutem AiPaper Reader jest łączność. Oprócz Wi‑Fi w pasmach 2,4 i 5 GHz oraz Bluetooth 5.0, urządzenie obsługuje 4G, co pozwala na stały dostęp do sieci, synchronizację chmury i korzystanie z AI bez szukania hotspotu. Dzięki temu czytnik lepiej sprawdza się w podróży – można pobierać nowe książki, artykuły czy dokumenty niemal w każdym miejscu z zasięgiem sieci komórkowej.​

System Android 16 otwiera drogę do instalowania zewnętrznych aplikacji, takich jak czytniki RSS, klienty poczty, notatniki czy cyfrowe księgarnie i usług subskrypcyjne typu Legimi.

W zestawie użytkownik otrzymuje nie tylko samo urządzenie, ale też etui, kabel, narzędzie do tacki karty oraz szybką instrukcję, więc produkt jest gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka.

Niestety w tym momencie nie ma możliwości zamówienia czytnika do Polski bezpośrednio ze strony producenta, ale jest on dostępny na polskim Amazonie w cenie 1234,99 zł z darmową wysyłką.

telepolis
Zródła zdjęć: Viwoods, Amazon
Źródła tekstu: Viwoods, oprac. wł