Snapdragon 8 Elite Gen 6. Nowy układ 2 nm ma mieć dwie wersje

Snapdragon kontra Apple

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ma być pierwszym układem Qualcomma produkowanym w litografii 2 nm. Co więcej, zamiast klasycznego procesu N2, firma planuje wykorzystać nowszy N2P, który daje około 5 procent wzrostu wydajności przy zachowaniu tych samych reguł projektowych. Powinno się to przełożyć na mniejsze koszty i większą niezawodność w produkcji.

Skąd taka decyzja? Odpowiedź jest prosta - Apple zarezerwowało większość dostaw wafli krzemowych N2 od TSMC. Qualcomm został zmuszony do szukania alternatywy, więc postawił na N2P, licząc na przewagę w wydajności przy niższym poborze mocy. To szczególnie ważne, bo poprzedni Snapdragon 8 Elite Gen 5 musiał zużywać aż o 61 proc. więcej energii niż A19 Pro, aby pokonać go w testach wielordzeniowych.

W 2026 roku zobaczymy dwie wersje nowego układu: Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz Gen 6 Pro. Ten drugi ma otrzymać specjalne ulepszenia, takie jak pamięć LPDDR6, szybki standard UFS 5.0, więcej rdzeni GPU oraz zwiększoną przepustowość pamięci. To rozwiązanie będzie zarezerwowane dla flagowych modeli, które mają rywalizować z iPhone’em 18 Pro Max czy iPhone’em Fold.

Nowością będzie także zmiana w architekturze CPU. Qualcomm planuje przejść z układu "2 + 6" na "2 + 3 + 3", co pozwoli utrzymać 8 rdzeni, ale lepiej balansować między wydajnością a energooszczędnością. Trzy dodatkowe rdzenie mają działać na niższych częstotliwościach, zmniejszając zużycie energii i umożliwiając wyższe taktowanie rdzeni wydajnościowych.