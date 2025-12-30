Sprzęt

Action wyprzedaje za 38,40 zł. Odważysz się stanąć?

Już jutro w Action rusza świetna okazja na inteligentną wagę, która dzięki zaawansowanym funkcjom pomiarowym i współpracy z aplikacją pozwoli w kontrolowany sposób zrzucić parę kilogramów po Świętach.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:31
Święta… czyli pierogi, karp, sledzik, kapusta z grochem, sałatka jarzynowa, a później serniczek, makowczyk i pierniczki. Wszystkie smaczne, wszystkie pochłania się z pasją, ale później zostają wałeczki i boczki.

A jeszcze później nadchodzi Nowy Rok i czas postanowień. Najczęstszym postanowieniem Polaków jest „prowadzić aktywny tryb życia i pozbyć się wałeczków”. I tu na scenę wkracza waga – podstawowe narzędzie, które pozwoli utrzymać kontrolę nad kilogramami i mierzyć postępy w ich utracie.

Już jutro w Action będzie okazja na inteligentną smart wagę z aplikacją. Od 31 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. będzie ja można kupić za jedyne 38,40 zł z obniżką aż o 23% (z ceny 49,95 zł). Niewielkie pieniądze, a sporo można zyskać.  

Inteligentna waga z Action wyposażona jest w wyświetlacz LCD, dający podgląd bieżących wskaźników pomiarowych. Jednak jej największą zaletą jest współpraca z aplikacją. Urządzenie zapisuje w niej zmierzoną wagę i inne dane takie jak BMI (wskaźnik masy ciała), masa kostna, masa mięśniowa, procent tłuszczu, zawartość wilgoci czy trzewna tkanka tłuszczowa. To ważne wskaźniki, które pozwalają w kontrolowany sposób trzymać organizm w ryzach. 

Na przykład analiza BMI automatycznie oblicza relację masy ciała do wzrostu, pozwalając na błyskawiczną ocenę, czy twoja waga mieści się w normie, czy wskazuje na nadwagę lub niedowagę. Służy to jako wygodny, orientacyjny wskaźnik stanu zdrowia, który ułatwia codzienne monitorowanie postępów bez konieczności ręcznych wyliczeń. Wszystko to jest wyjaśnione w aplikacji, wraz z sugestiami aktywności. Pomiar i analiza takich parametrów do niedawna były cechą drogich, markowych wag dużych producentów, którzy oczekiwali za swoje urządzenia kwot co najmniej trzycyfrowych. Tu wystarczy wydać tyle, co na kiełbaskę na świątecznym jarmarku.

Sprytna waga z Action łączy się z telefonami iOS i Android przez Bluetooth. Zasilana jest dwoma bateryjkami AAA, czyli małymi paluszkami. Całość jest więc banalnie prosta w obsłudze i będzie dobrym wsparciem do realizacji noworocznych postanowień.

Waga w Action jest dostępna tu. Klikając „Znajdź sklep” można szybko namierzyć najbliższy punkt sprzedaży z tą fajną wagą.

 

