Telewizja i VoD

Wielki powrót głośnej superprodukcji. Trwa odliczanie do 4. sezonu

4. sezon lubianego serialu Apple TV "Ted Lasso" ma już swoje okno premierowe, ale trzeba przyznać, że czas oczekiwania wcale nie jest jakiś krótki.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wielki powrót głośnej superprodukcji. Trwa odliczanie do 4. sezonu

To już będzie 4. sezon serialu "Ted Lasso"

Wiemy już, że czwarty sezon serialu "Ted Lasso" powstanie, ale to właśnie cały proces czekania jest najtrudniejszy. Ale dobrą wiadomością jest to, że produkcja już trwa, a Jason Sudeikis powróci do Richmond w pełnej wersji Teda. Fani zastanawiają się tylko kiedy dokładnie to nastąpi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szef Warner Bros. Television, Channing Dungey, potwierdził że zdjęcia trwają, a data premiery jest już dyskutowana przez zespół. Według jego przypuszczeń nastąpi ona w połowie 2026 roku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HAIER H65K85FUX 65" LED 4K Google TV
Telewizor HAIER H65K85FUX 65" LED 4K Google TV
0 zł
2799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799.99 zł
Telewizor JVC LT-24VAHM330 24" LED Android Mobile TV
Telewizor JVC LT-24VAHM330 24" LED Android Mobile TV
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Telewizor HAIER H65Q80FUX 65" QLED 4K DLG-120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HAIER H65Q80FUX 65" QLED 4K DLG-120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Advertisement

Czwarty sezon będzie też nieco inny niż dotychczasowe. Doniesienia wskazują, że skupi się on na perypetiach związanych z kobiecą drużyną w AFC Richmond. Możemy zatem spodziewać się nowych nazwisk w obsadzie.

Ted Lasso wróci do nas latem 2026?

Apple TV także nie podało jeszcze konkretnej daty, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że premiera nastąpi między późną wiosną, a latem przyszłego roku. Taka data idealnie wpisywałaby się w dotychczasowy harmonogram serialu "Ted Lasso". Poprzednie sezony pojawiły się w cieplejszych miesiącach, przy czym sezon 1. w sierpniu 2020, sezon 2. w lipcu 2021 roku, a sezon 3. w marcu 2023.

Taka oś czasu umieszcza także premierę w okolicach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Niezależnie od tego, czy Ted Lasso pojawi się w trakcie ich trwania, czy po ich zakończeniu, ten moment zapewniłby Apple TV dość wyraźną przewagę w kontekście wydarzeń sportowych. 

Image
telepolis
ted lasso ted lasso s04 Apple TV+ serial Apple TV+
Zródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: digitaltrends.com