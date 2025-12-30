Wielki powrót głośnej superprodukcji. Trwa odliczanie do 4. sezonu
4. sezon lubianego serialu Apple TV "Ted Lasso" ma już swoje okno premierowe, ale trzeba przyznać, że czas oczekiwania wcale nie jest jakiś krótki.
To już będzie 4. sezon serialu "Ted Lasso"
Wiemy już, że czwarty sezon serialu "Ted Lasso" powstanie, ale to właśnie cały proces czekania jest najtrudniejszy. Ale dobrą wiadomością jest to, że produkcja już trwa, a Jason Sudeikis powróci do Richmond w pełnej wersji Teda. Fani zastanawiają się tylko kiedy dokładnie to nastąpi.
Szef Warner Bros. Television, Channing Dungey, potwierdził że zdjęcia trwają, a data premiery jest już dyskutowana przez zespół. Według jego przypuszczeń nastąpi ona w połowie 2026 roku.
Czwarty sezon będzie też nieco inny niż dotychczasowe. Doniesienia wskazują, że skupi się on na perypetiach związanych z kobiecą drużyną w AFC Richmond. Możemy zatem spodziewać się nowych nazwisk w obsadzie.
Ted Lasso wróci do nas latem 2026?
Apple TV także nie podało jeszcze konkretnej daty, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że premiera nastąpi między późną wiosną, a latem przyszłego roku. Taka data idealnie wpisywałaby się w dotychczasowy harmonogram serialu "Ted Lasso". Poprzednie sezony pojawiły się w cieplejszych miesiącach, przy czym sezon 1. w sierpniu 2020, sezon 2. w lipcu 2021 roku, a sezon 3. w marcu 2023.
Taka oś czasu umieszcza także premierę w okolicach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Niezależnie od tego, czy Ted Lasso pojawi się w trakcie ich trwania, czy po ich zakończeniu, ten moment zapewniłby Apple TV dość wyraźną przewagę w kontekście wydarzeń sportowych.