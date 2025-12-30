Wielki powrót głośnej superprodukcji. Trwa odliczanie do 4. sezonu

To już będzie 4. sezon serialu "Ted Lasso"

Wiemy już, że czwarty sezon serialu "Ted Lasso" powstanie, ale to właśnie cały proces czekania jest najtrudniejszy. Ale dobrą wiadomością jest to, że produkcja już trwa, a Jason Sudeikis powróci do Richmond w pełnej wersji Teda. Fani zastanawiają się tylko kiedy dokładnie to nastąpi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szef Warner Bros. Television, Channing Dungey, potwierdził że zdjęcia trwają, a data premiery jest już dyskutowana przez zespół. Według jego przypuszczeń nastąpi ona w połowie 2026 roku.

Czwarty sezon będzie też nieco inny niż dotychczasowe. Doniesienia wskazują, że skupi się on na perypetiach związanych z kobiecą drużyną w AFC Richmond. Możemy zatem spodziewać się nowych nazwisk w obsadzie.

Ted Lasso wróci do nas latem 2026?

Apple TV także nie podało jeszcze konkretnej daty, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że premiera nastąpi między późną wiosną, a latem przyszłego roku. Taka data idealnie wpisywałaby się w dotychczasowy harmonogram serialu "Ted Lasso". Poprzednie sezony pojawiły się w cieplejszych miesiącach, przy czym sezon 1. w sierpniu 2020, sezon 2. w lipcu 2021 roku, a sezon 3. w marcu 2023.