Te firmy są lepiej traktowane. Dla pozostałych zostają ochłapy

Aktualny szał na sztuczną inteligencję sprawia, że popyt na DRAM przewyższa podaż. Nie pomaga też, że na rynku mamy całych trzech liczących się producentów kości - Samsung, SK hynix oraz Micron. A rosnące ceny kontraktowe sprawiają, że wymienieni giganci coraz bardziej selektywnie podchodzą do zawierania długoterminowych umów.

Obecne, absurdalnie już wysokie ceny będą rosły dalej

Dostawcy pamięci koncentrują się obecnie na współpracy z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi graczami rynku PC. Firmy jak Lenovo, Dell, Apple czy ASUS mają uprzywilejowaną pozycję, ponieważ kontrolują znaczną część łańcucha dostaw OEM. Dla mniejszych producentów oznacza to poważne problemy z dostępem do kluczowych komponentów, a w konsekwencji trudności z utrzymaniem produkcji.

Co to znaczy dla konsumentów? Niestety nic dobrego. Z czasem w sklepach zacznie brakować sprzętów od mniejszych firm (moduły RAM, laptopy, smartfony, tablety, gotowe zestawy komputerowe itd.), co pozwoli wspomnianym gigantom na dowolne dyktowanie cen. I o ile klient detaliczny może wstrzymać się z zakupami, to firmy i tak będą dalej kupować.