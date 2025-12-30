Nawet 5 lat więzienia za kryptowaluty. Szykowane są nowe przepisy

Rosja szykuje się do zdecydowanego zaostrzenia podejścia do kryptowalut. Wydobycie cyfrowych pieniędzy, które przez lata funkcjonowało w szarej strefie, ma zostać objęte bezpośrednimi przepisami karnymi. Wszystko w kontekście rosnących kosztów wojny na Ukrainie, spadających dochodów i potrzeby zwiększenia wpływów do budżetu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rosyjska machina wojenna potrzebuje więcej pieniędzy

Tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym dodanie nowego artykułu 171.6. Ma on wprowadzić odpowiedzialność karną za nielegalne wydobycie kryptowalut oraz bezprawne prowadzenie infrastruktury IT wykorzystywanej jako kopalnie. Pod lupę trafią też osoby i podmioty, które kopią cyfrowe złoto bez wpisu do rejestru Federalnej Służby Podatkowej, o ile przekroczą określone limity.

Projekt przewiduje kilka poziomów kar. W podstawowym wariancie grozić ma grzywna do 1,5 miliona rubli (równowartość około 69 tysięcy złotych), prace społeczne do 480 godzin albo "praca przymusowa" do dwóch lat.

Znacznie ostrzejsze sankcje przewidziane są za wydobywanie prowadzone przez zorganizowaną grupę, powodujące duże szkody lub generujące wyjątkowo wysokie zyski. W takich przypadkach mowa o grzywnach do 2,5 miliona rubli (ok. 115 tysięcy złotych) lub nawet karze więzienia do pięciu lat. Nowe przepisy mają też objąć działalność pośredników na rynku kryptowalut, traktowaną jako forma nielegalnej bankowości.

Proponowane regulacje są rozwinięciem zasad obowiązujących od 2024 roku. Obecnie kopanie w Rosji jest dozwolony dla firm wpisanych do specjalnego rejestru. Osoby prywatne mogą kopać kryptowaluty bez rejestracji, ale tylko do limitu zużycia energii wynoszącego 6000 kWh miesięcznie i przy obowiązku raportowania wydobytych aktywów.