Świszczy ci iPhone? Nie tylko ty słyszysz te głosy

Dyskusje na temat tej dziwnej cechy nowych telefonów Apple pojawiły się na forach Reddita, w wątkach na portalu MacRumors oraz w Apple Support Community. Opisy użytkowników są zróżnicowane: niektórzy słyszą niepokojące szumy tylko wtedy, gdy czegoś słuchają i obniżają głośność, inni odnotowują je nawet przy wyłączonym odtwarzaniu. W niektórych przypadkach zakłócenia pojawiają się przy przewijaniu stron internetowych, są też użytkownicy, którzy skarżą się, że słychać je przy niskich poziomach głośności nawet bez podłączonego ładowania.

Skala problemu różni się w zależności od użytkowników, ale jeden z posiadaczy iPhone’a 17 Pro Max zamieścił na YouTube nagranie, które nie pozostawia wątpliwości, że problem istnieje:

Problem z dziwnymi odgłosami nie jest nowy, bo pierwsze zgłoszenia na ten temat pojawiły się już we wrześniu. Mimo upływu czasu i najnowszej aktualizacji do iOS 26.2 hałasy dalej są słyszalne. W tej sytuacji część poszkodowanych posiadaczy wadliwych telefonów zdecydowała się na ich wymianę na nowe egzemplarze, jednak – jak się okazuje – są też pechowcy, którym nawet to nie pomogło. Świsty i szumy dalej ich nękają.