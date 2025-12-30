Świszczy ci iPhone? Nie tylko ty słyszysz te głosy

Sprzęt

W sieci pojawiają się doniesienia o dziwnych hałasach emitowanych przez głośniki iPhone’a 17 Pro i Pro Max w czasie ładowania. Część użytkowników narzeka na szum przypominający stare radio, zwłaszcza gdy odtwarzana jest muzyka lub przegląda się strony internetowe.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
Mieszko Zagańczyk (Mieszko) 30 GRU 2025
Dyskusje na temat tej dziwnej cechy nowych telefonów Apple pojawiły się na forach Reddita, w wątkach na portalu MacRumors oraz w Apple Support Community. Opisy użytkowników są zróżnicowane: niektórzy słyszą niepokojące szumy tylko wtedy, gdy czegoś słuchają i obniżają głośność, inni odnotowują je nawet przy wyłączonym odtwarzaniu. W niektórych przypadkach zakłócenia pojawiają się przy przewijaniu stron internetowych, są też użytkownicy, którzy skarżą się, że słychać je przy niskich poziomach głośności nawet bez podłączonego ładowania.

Skala problemu różni się w zależności od użytkowników, ale jeden z posiadaczy iPhone’a 17 Pro Max zamieścił na YouTube nagranie, które nie pozostawia wątpliwości, że problem istnieje:

Problem z dziwnymi odgłosami nie jest nowy, bo pierwsze zgłoszenia na ten temat pojawiły się już we wrześniu. Mimo upływu czasu i najnowszej aktualizacji do iOS 26.2 hałasy dalej są słyszalne. W tej sytuacji część poszkodowanych posiadaczy wadliwych telefonów zdecydowała się na ich wymianę na nowe egzemplarze, jednak – jak się okazuje – są też pechowcy, którym nawet to nie pomogło. Świsty i szumy dalej ich nękają.  

Apple nie potwierdza oficjalnie, że wie o istnieniu problemu, tym bardziej więc nie ma też polecanego przez producenta rozwiązania. Nieoficjalnie mówi się jednak, że iOS 26.3, którego wydanie zapowiedziano na najbliższe tygodnie, zawiera odpowiednią poprawkę, a niepokojące głosy z kosmosu ucichną.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: 9TO5Mac, MacRumors