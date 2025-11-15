Prawda wyszła na jaw. Tyle kosztuje utrzymanie AI

Wyciekły właśnie dokumenty finansowe firmy OpenAI, twórców ChataGPT. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, ile kosztuje utrzymanie sztucznej inteligencji oraz ile z tego firma zarabia, a ile trafia do kieszeni Microsoftu - największego partnera OpenAI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyciek finansów OpenAI – koszty, przychody i rosnące pytania

Bloger technologiczny Ed Zitron wszedł w posiadanie dokumentów OpenAI nt. kosztów i przychodów firmy. Okazuje się, że w roku 2024 amerykańska korporacja wydała 3,8 miliarda dolarów na zapewnienie mocy obliczeniowej do generowania odpowiedzi. Kwota ta wzrosła do 8,65 mld w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. Pokazuje to, jak bardzo rosną koszty utrzymania technologii. Koszty te płacone są gotówką – podczas gdy Microsoft pokrywa wydatki związane z trenowaniem modeli.

No dobrze, a co z tego Microsoft ma w zamian? OpenAI dzieli 20 procent przychodów z Microsoftem, w ramach 13-miliardowej inwestycji. Jednak ta relacja jest bardziej symbiotyczna niż się wydaje, gdyż Microsoft w zamian również odpala OpenAI około 20 proc. przychodów z Binga i Azure OpenAI Service – ta druga usługa daje dostęp do modeli OpenAI dla deweloperów i dużych firm.

Dane z 2024 r. wskazuje, że Microsoft otrzymał 493,8 miliona dolarów w ramach udziału w przychodach, natomiast w 2025 ta liczba wzrosła do 865,8 mln (i mówimy tu tylko o pierwszych trzech kwartałach 2025 r.).

Choć dane nie pokazują pełnego obrazu, sugerują one, że OpenAI może wydawać na koszty działania swoich modeli więcej, niż zarabia. To z kolei podsyca nieustanne rozmowy o "bańce AI", które rozbrzmiewają od Nowego Jorku po Dolinę Krzemową.