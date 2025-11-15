Sprzęt

Steam Deck 2 - znamy wymagania i datę. Cierpliwości...

Valve, producent rewolucyjnej przenośnej konsoli Steam Deck, podzielił się informacjami na temat planów dotyczących jej następnej generacji. Po sukcesie oryginalnego Steam Decka wydanego w lutym 2022 roku oraz wersji OLED z listopada 2023 roku, fani z niecierpliwością oczekują kolejnej odsłony.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 15:12
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Steam Deck 2 - znamy wymagania i datę. Cierpliwości...

Valve ujawnia wymagania sprzętowe dla następnej generacji Steam Deck

W rozmowie z IGN przedstawiciele Valve przyznali, że obecnie przyglądają się rynku układów scalonych (SoC), aby znaleźć technologię, która pozwoli stworzyć prawdziwie nowoczesną wersję Steam Decka. Obecny krajobraz sprzętowy jednak nie oferuje rozwiązań, które spełniają ich wysokie oczekiwania dotyczące wydajności i innowacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Valve poszukuje podzespołów, które umożliwią stworzenie urządzenia zdecydowanie wyróżniającego się względem poprzednika, zamiast jedynie 20-50% poprawy w mocy obliczeniowej. Firma nie zamierza przy tym wprowadzać jedynie poprawionej wersji z nieznacznym wzrostem wydajności czy żywotności baterii. To ma być znacznie większy krok naprzód, daleko wykraczający poza prostą iterację, przy zachowaniu jednak dotychczasowej opłacalności.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
0 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799.99 zł
Konsola AYANEO S2 Pro 16/512GB Biały
Konsola AYANEO S2 Pro 16/512GB Biały
-140 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2559 zł
Konsola LENOVO Legion Go S Biały + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Gra PC
Konsola LENOVO Legion Go S Biały + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Gra PC
0 zł
2220.93 zł - najniższa cena
Kup teraz 2220.93 zł
Advertisement

Przyszłości szukajmy w Steam Machine?

Valve zaprezentował w ostatnich dniach Steam Frame, Steam Machine i nowy kontroler. Wątpliwe jest jednak, by do przenośnej konsoli firmie udało się wsadzić aż tak wydajne układy, jak do stacjonarnego Steam Machine. Komputer w formie kompaktowej kostki o masie 2,6 kg wyposażono w 6-rdzeniowyi 12-wątkowy procesor na bazie architektury AMD Zen4. Ma on pracować z taktowaniem do 4,8 GHz przy poborze mocy rzędu 30 W.

Steam Deck 2 - znamy wymagania i datę. Cierpliwości...

Oprócz tego dostajemy układ graficzny oparty o RDNA3 z 28 jednostkami CU, 8 GB VRAM typu GDDR6 i TDP do 110 W. Sprzęt zaoferuje 16 GB pamięci DDR5 oraz dysk SSD o pojemności od 512 GB do 2 TB. Dobrze liczycie — łączne TDP samego SoC to do 140 W, nie ma szans, by takie obciążenie plus jeszcze ekran zasilać mobilnie i nie dostać przy tym garba od wielkiego pakietu akumulatorów. A przynajmniej jeszcze nie teraz.

Warto też pamiętać o idei samego Steam Machine — to nie tylko samodzielny komputer/konsola, ale też platforma do strumieniowania gier na Steam Decka. I choć sens strumieniowania na tej samej mocy Steam Decka 2 jakiś jest (mniejsze zużycie energii w konsoli przenośnej), to raczej nie spodziewajmy się tego, że nowy handheld będzie w stanie dorównać wydajnością stacjonarnemu Steam Machine.

Biorąc pod uwagę opóźnienia w pojawieniu się adekwatnego sprzętu i dramatycznie rosnące ceny kości pamięci, premiera Steam Deck 2 najpewniej nastąpi nie wcześniej niż w 2027 roku — czytamy na TweakTown. W tej sytuacji wciąż niegłupim pomysłem wydaje się zakup pierwszej generacji urządzenia, skoro alternatywa w postaci ASUS ROG Xbox Ally X nie rozpieszcza pierwszych użytkowników sprzętu.

Image
telepolis
Valve Steam Deck Steam Deck 2 steam deck 2 data premiery steam deck 2 wydajność steam deck 2 bateria
Zródła zdjęć: Stepan Skorobogadko / Shutterstock, Valve
Źródła tekstu: IGN, TweakTown, oprac. wł