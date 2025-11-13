Telewizja i VoD

Fallout 2 nadciąga. Jest data, zwiastun i... Macaulay Culkin

Amazon przygotował wielką niespodziankę dla fanów postapokalipsy. Serialowy Fallout powraca z drugim sezonem. Mamy oficjalny zwiastun i datę premiery.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:45
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Fallout 2 nadciąga. Jest data, zwiastun i... Macaulay Culkin

Premiera jeszcze w tym roku

Zanotujcie tę datę w kalendarzach. Nowy, wyczekiwany sezon Fallout zadebiutuje 17 grudnia 2025 roku. Tym razem Amazon Prime Video zmienia strategię dystrybucji. Odcinki będą pojawiać się co tydzień, a nie wszystkie naraz. Łącznie dostaniemy osiem epizodów. Finał sezonu zaplanowano na 4 lutego 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Platforma pokazała też epicki zwiastun. Jest pełen akcji, mutantów i zapowiedzi nowych tajemnic. Największym zaskoczeniem są jednak nowi członkowie obsady. Do ekipy dołączają Kumail Nanjiani oraz Macaulay Culkin. Tak, ten sam, którego znacie z kultowych filmów (np. "Kevin sam w domu").

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor GOGEN TVF40M340 40" LED
Telewizor GOGEN TVF40M340 40" LED
0 zł
989.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 989.99 zł
Telewizor PHILIPS 65MLED920 65" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 65MLED920 65" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
4599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Telewizor SAMSUNG QE77S95F 77" OLED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE77S95F 77" OLED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
15999 zł - najniższa cena
Kup teraz 15999 zł
Advertisement

Kierunek: New Vegas

Fabuła drugiego sezonu rusza zaraz po spektakularnym finale "jedynki". Twórcy zabierają nas w podróż przez Pustkowia Mojave. Głównym celem podróży będzie postapokaliptyczne miasto New Vegas. Fani serii gier doskonale znają tę lokację.

Oczywiście, powraca główna obsada. Znów zobaczymy Ellę Purnell (Lucy), Aarona Motena (Maximus) i Waltona Gogginsa (Ghoul). Na ekranie pojawią się też Kyle MacLachlan, Moisés Arias i Frances Turner.

Gigantyczny hit Prime Video

Pierwszy sezon Fallout okazał się gigantycznym sukcesem. Obejrzało go ponad 100 milionów widzów na całym świecie. Serial szybko trafił do trójki najchętniej oglądanych produkcji w historii serwisu Prime Video.

Za produkcję wciąż odpowiada Kilter Films, czyli Jonathan Nolan i Lisa Joy. Showrunnerami pozostają Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner. Nad całością czuwają także producenci z Bethesda Game Studios, w tym sam Todd Howard.

Fallout 2 nadciąga. Jest data, zwiastun i... Macaulay Culkin
Image
telepolis
amazon fallout Amazon Prime Video Amazon Prime Video nowy serial seriale Amazon Prime Video Fallout 2
Zródła zdjęć: Amazon
Źródła tekstu: Amazon