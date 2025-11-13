Fallout 2 nadciąga. Jest data, zwiastun i... Macaulay Culkin

Premiera jeszcze w tym roku

Zanotujcie tę datę w kalendarzach. Nowy, wyczekiwany sezon Fallout zadebiutuje 17 grudnia 2025 roku. Tym razem Amazon Prime Video zmienia strategię dystrybucji. Odcinki będą pojawiać się co tydzień, a nie wszystkie naraz. Łącznie dostaniemy osiem epizodów. Finał sezonu zaplanowano na 4 lutego 2026 roku.

Platforma pokazała też epicki zwiastun. Jest pełen akcji, mutantów i zapowiedzi nowych tajemnic. Największym zaskoczeniem są jednak nowi członkowie obsady. Do ekipy dołączają Kumail Nanjiani oraz Macaulay Culkin. Tak, ten sam, którego znacie z kultowych filmów (np. "Kevin sam w domu").

Kierunek: New Vegas

Fabuła drugiego sezonu rusza zaraz po spektakularnym finale "jedynki". Twórcy zabierają nas w podróż przez Pustkowia Mojave. Głównym celem podróży będzie postapokaliptyczne miasto New Vegas. Fani serii gier doskonale znają tę lokację.

Oczywiście, powraca główna obsada. Znów zobaczymy Ellę Purnell (Lucy), Aarona Motena (Maximus) i Waltona Gogginsa (Ghoul). Na ekranie pojawią się też Kyle MacLachlan, Moisés Arias i Frances Turner.

Gigantyczny hit Prime Video

Pierwszy sezon Fallout okazał się gigantycznym sukcesem. Obejrzało go ponad 100 milionów widzów na całym świecie. Serial szybko trafił do trójki najchętniej oglądanych produkcji w historii serwisu Prime Video.