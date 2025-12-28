To idealny tablet dla miłośników komiksów i e-booków. Ekran NXTPAPER 2.0 za 629 zł

A dokładniej matrycę NXTPAPER 2.0. Teoretycznie jest to klasyczny IPS. Jednak producent postawił tu na liczne autorskie rozwiązania oparte na fizycznych filtrach światła niebieskiego oraz zastosował matową powłokę wyświetlacza. W efekcie dostajemy coś, co w odbiorze przypomina kolorowy e-ink, jednak z podświetleniem, znacznie szybszym czasem reakcji, oraz znacznie żywszymi kolorami. Podobieństwo do e-ink nie jest tylko wizualne: NXTPAPER 2.0 jest znacznie przyjaźniejszym ekranem dla oczu niż typowe panele LCD. Tym samym świetnie sprawdzi się do czytania książek, a jednocześnie bije czytniki e-booków na głowę, jeśli chodzi o czytanie komiksów. A to wszystko za 629 zł.

TCL NXTPAPER 11

10,95-calowy ekran NXTPAPER 2.0 o rozdzielczości 2K to jednak niejedyna cecha TCL NXTPAPER 11. Jego sercem jest układ Helio G99, czyli wciąż bardzo przyjemna jednostka. Współpracuje ona z 4 GB RAM. I owszem, jest to wartość graniczna. I chociaż jeszcze kilka miesięcy temu byłem przekonany, że przyszłościowo zakup urządzenia z 4 GB RAM mija się z celem, tak obecna sytuacja na rynku pamięci operacyjnych wszystko zmienia i 4 GB zostaną z nami na znacznie dłużej. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast sensowne 128 GB, które można rozbudować o 1 TB dzięki kartom pamięci.

Nie zawodzi także bateria 8000 mAh, która ma pozwolić na do 12 godzin pracy. A wszystko to w cenie 629 zł. I owszem, cena ta, jak na ten tablet wydaje się adekwatna. Jednak przy założeniu, że dostajemy typowy, słaby panel LCD. Jednak obecność NXTPAPER 2.0 sprawia, że tablet ten jest wyceniony wręcz wybitnie atrakcyjnie.