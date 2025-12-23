Telewizja i VoD

Ten film ma szansę powalić widzów na kolana. Jest zwiastun

Superprodukcja "Odyseja" w reżyserii Chrisotphera Nolana to z pewnością coś, na co warto czekać. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun, który zdradza kilka szczegółów tego nakręconego z niebywałym rozmachem widowiska. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten film ma szansę powalić widzów na kolana. Jest zwiastun

"Odyseja" to zawsze coś wielkiego

Adaptacja słynnego dzieła Homera trafi do kin w przyszłym roku, a konkretnie 17 lipca 2026 roku. Twórcy już dziś postanowili uchylić rąbka tajemnicy i wypuścili do sieci zwiastun tego wielkiego widowiska. W filmie zobaczymy między innymi: Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Zendayę, Roberta Pattinsona, Lupite Nyong'o oraz Charlize Theron.

Dalsza część tekstu pod wideo

Christopher Nolan nie boi się wyzwań

Christopher Nolan, to reżyser, którego nazwisko jest głośne w świecie filmowym. Nakręcił takie filmy jak "Interstellar" oraz "Oppenheimer". Jego cechą charakterystyczną jest to, że nie boi się żadnego gatunku filmowego.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Projektor DANGBEI MP1 Max 4K UHD (3840 x 2160), 3100 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor DANGBEI MP1 Max 4K UHD (3840 x 2160), 3100 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Projektor DANGBEI Atom Full HD (1920 x 1080), 1200 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth + Podstawka
Projektor DANGBEI Atom Full HD (1920 x 1080), 1200 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth + Podstawka
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Projektor DANGBEI Mars Pro S2 DBOX02 4K UHD (3840×2160), 2000 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor DANGBEI Mars Pro S2 DBOX02 4K UHD (3840×2160), 2000 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
4679 zł - najniższa cena
Kup teraz 4679 zł
Advertisement

Po świetnie przyjętym i nagrodzonym 7 Oscarami "Oppenheimerze" opowiadającym historię powstania pierwszej bomby atomowej, reżyser pokusił się o stworzenie kolejnego wielkiego dzieła - adaptacji "Odysei".

"Odyseja” to dzieło autorstwa Homera powszechnie uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literatury zachodniej. Opowiada o podróży Odyseusza (w tej roli Matt Damon), króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Nie zabraknie też postaci tłoczących się w kolejce kawalerów oraz Penelopy (Anne Hathaway), wiernie czekającej na powrót małżonka do domu. 

Doskonale wiemy, że powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i producent zapewnia, że będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do "Odysei". Zatem czekamy z niecierpliwością. 

Image
telepolis
nowości kinowe odyseja christopher nolan Odyseusz premiera filmu
Zródła zdjęć: Kino Helios Polska
Źródła tekstu: Kino Helios Polska, rmf24.pl