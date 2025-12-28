Aplikacje

Wreszcie ogarnęli to w Windowsie. Denerwujące problemy wyeliminowane

Microsoft wprowadził ważne ulepszenie w Windows 11. Chodzi o Eksploratora Plików.

28 GRU 2025
Wreszcie ogarnęli to w Windowsie. Denerwujące problemy wyeliminowane

Eksplorator Plików w Windows 11 dostaje solidne przyspieszenie

Microsoft wkrótce przyspieszy Eksploratora Plików w Windows 11, dzięki czemu będzie mniej zasobożerny i szybciej wyświetli nam dokładnie to, czego chcemy.

Zmiana polega przede wszystkim na zmniejszeniu użycia RAM-u, procesora oraz odciążeniu dysku, a także na szybszym uruchamianiu procesów systemowych. Windows 11 ma również lepiej radzić sobie w sytuacji, gdy na komputerze jest dysk systemowy i jednocześnie inne dyski.

Microsoft zmieni mechanizm skanowania i indeksowania ścieżek, dzięki czemu Eksplorator Plików pominie duplikaty, co przełoży się na szybsze działanie aplikacji — szczególnie przy częstym wyszukiwaniu plików w wielu folderach i na wielu dyskach.

Funkcja ta została wprowadzona do Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523 dla kanałów Dev i Beta. Po zakończeniu testów usprawnienie trafi do stabilnej wersji Windowsa 11.

Microsoft dostosowuje również menu kontekstowe Eksploratora plików, aby zmniejszyć bałagan. Opcje takie jak "Kompresuj do", "Kopiuj jako ścieżkę", "Obróć w prawo", "Obróć w lewo" oraz "Ustaw jako tło pulpitu" są przenoszone do dodatkowego podmenu, wyświetlanego jako "Zarządzaj plikiem" lub "Inne akcje".

