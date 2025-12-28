Realme z akumulatorem 10000 mAh? Na to wygląda

Nadchodzi telefon z potężnym akumulatorem

Ledwie kilka dni temu pisaliśmy, że w styczniu Realme szykuje premierę telefonu Realme Neo 8 z akumulatorem 8000 mAh. Wygląda jednak na to, że Chińczycy mogą zaskoczyć jeszcze bardziej niż myślelismy. Rosyjska strona mt.today zaprezentowala zdjęcie telefonu z aż 10000 mAh.

Ze zdjęcia możemy się także dowiedzieć, że nowe urządzenie będzie miało 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.Zobaczymy tez interfejs Realme UI 7.0. Nie wiemy czy to jedyny wariant, jaki będzie możliwy do kupienia, ani nawet jaki dokładnie model pojawił się w Rosji. Zgodnie z doniesieniami z kraju naszych sąsiadów model RM5107 przeszedł już certyfikację Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej. To oznacza, że premiera powinna być już naprawdę tuż za rogiem.