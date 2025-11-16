Sprzęt

Będzie odgrzewany kotlet. Specyfikacja Intel Arrow Lake Refresh

Intel zamierza odświeżyć procesory z serii Arrow Lake. Poznaliśmy ich prawdopodobną specyfikację.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:13
0
Intel ma w zwyczaju wprowadzać po czasie odświeżone wersje każdej kolejnej serii procesorów. Nie inaczej będzie w przypadku linii Arrow Lake, która nie tylko otrzyma nowe, wyższe oznaczenia, ale dostanie też "Plus" w nazwie. Przy okazji poznaliśmy ich prawdopodobną specyfikację.

Specyfikacja procesorów Intel Arrow Lake Refresh

Nowe układy mają przynieść kilka zmian względem zwykłej serii Arrow Lake. Przede wszystkim w kilku modelach wzrośnie taktowanie, chociaż tylko o 100 MHz. Poza tym poszczególne konstrukcje dostaną więcej energooszczędnych rdzeni E, a także lepszą obsługę pamięci DDR5-7200.

Według najnowszych informacji specyfikacja poszczególnych modeli to:

  • Intel Core Ultra 9 290K Plus  (następca 285K)— układ ma otrzymać taką samą liczbę rdzeni (8+16), ale będą one miały o 100 MHz wyższe taktowanie dla rdzeni P oraz Thermal Velocity Boost. Dojdzie też obsługa pamięci DDR5-7200.
  • Intel Core Ultra 7 270K Plus (następnca 265K) — w tym wypadku nie tylko wzrośnie maksymalnie taktowanie rdzeni P (również o 100 MHz) i dojdzie obsługa pamięci DDR5-7200. Układ zyska też 4 dodatkowe rdzenie E.
  • Intel Core Ultra 5 250K Plus (następca 245K) — tutaj sytuacja będzie identyczna, co oznacza 4 dodatkowe rdzenie E, wyższe taktowanie o 100 MHz dla rdzeni P oraz wsparcie dla DDR5-7200.

Nowe procesory mają trafić na sklepowe półki w 2026 roku. Raczej nie przyniosą wielkiej rewolucji, ale Intel musi aktywnie działać na rynku procesorów, bo w tym momencie to AMD dominuje w rankingach sprzedaży.

Zródła zdjęć: Przemysław Banasiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: wccftech