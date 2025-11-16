Będzie odgrzewany kotlet. Specyfikacja Intel Arrow Lake Refresh

Intel ma w zwyczaju wprowadzać po czasie odświeżone wersje każdej kolejnej serii procesorów. Nie inaczej będzie w przypadku linii Arrow Lake, która nie tylko otrzyma nowe, wyższe oznaczenia, ale dostanie też "Plus" w nazwie. Przy okazji poznaliśmy ich prawdopodobną specyfikację.

Specyfikacja procesorów Intel Arrow Lake Refresh

Nowe układy mają przynieść kilka zmian względem zwykłej serii Arrow Lake. Przede wszystkim w kilku modelach wzrośnie taktowanie, chociaż tylko o 100 MHz. Poza tym poszczególne konstrukcje dostaną więcej energooszczędnych rdzeni E, a także lepszą obsługę pamięci DDR5-7200.

Według najnowszych informacji specyfikacja poszczególnych modeli to:

Intel Core Ultra 9 290K Plus (następca 285K)— układ ma otrzymać taką samą liczbę rdzeni (8+16), ale będą one miały o 100 MHz wyższe taktowanie dla rdzeni P oraz Thermal Velocity Boost. Dojdzie też obsługa pamięci DDR5-7200.

(następca 285K)— układ ma otrzymać taką samą liczbę rdzeni (8+16), ale będą one miały o 100 MHz wyższe taktowanie dla rdzeni P oraz Thermal Velocity Boost. Dojdzie też obsługa pamięci DDR5-7200. Intel Core Ultra 7 270K Plus (następnca 265K) — w tym wypadku nie tylko wzrośnie maksymalnie taktowanie rdzeni P (również o 100 MHz) i dojdzie obsługa pamięci DDR5-7200. Układ zyska też 4 dodatkowe rdzenie E.

(następnca 265K) — w tym wypadku nie tylko wzrośnie maksymalnie taktowanie rdzeni P (również o 100 MHz) i dojdzie obsługa pamięci DDR5-7200. Układ zyska też 4 dodatkowe rdzenie E. Intel Core Ultra 5 250K Plus (następca 245K) — tutaj sytuacja będzie identyczna, co oznacza 4 dodatkowe rdzenie E, wyższe taktowanie o 100 MHz dla rdzeni P oraz wsparcie dla DDR5-7200.