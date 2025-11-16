Wszystko będzie subskrypcją. Tak będzie już za 5 lat

Subskrypcje wideo na czele, mobilność w ekspresowym tempie

Według prognoz firmy analitycznej Juniper Research globalna gospodarka subskrypcyjna w ciągu pięciu lat zwiększy swoją wartość z 722 miliardów dolarów w 2025 roku do aż 1,2 biliona dolarów w 2030 r. Oznacza to wzrost o blisko 70 proc. Największy udział w tym rynku będą miały cyfrowe usługi wideo, które do końca dekady odpowiadać będą za jedną trzecią wszystkich wydatków na subskrypcje. Równocześnie najszybciej rozwijającym się segmentem okażą się usługi mobilności w modelu MaaS (Mobility-as-a-Service), notując imponujący wzrost przekraczający 540 proc. Mobilność rozumiana jest tutaj jako usługa oferująca dostęp do wielu środków transportu z poziomu jednej aplikacji.

Eksperci zwracają uwagę, że wraz z rozwojem rynku pojawia się ryzyko znużenia konsumentów nadmiarem ofert. Nick Maynard, wiceprezes ds. badań fintech w Juniper Research, podkreśla, że firmy muszą dostarczać realną wartość, aby utrzymać klientów. Jego zdaniem podnoszenie cen i jednoczesne stosowanie hybrydowych modeli opartych na reklamach nie jest trwałym rozwiązaniem i może prowadzić do wzrostu rezygnacji.

Raport wskazuje, że kluczowym sposobem ograniczenia liczby rezygnacji jest łączenie subskrypcji w pakiety oraz zapewnienie elastycznego zarządzania nimi. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej kontrolować swoje wydatki i świadomie decydować, które usługi są im faktycznie potrzebne. Jak zauważa Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce, takie podejście zwiększa satysfakcję klientów i zmniejsza ryzyko rezygnacji.