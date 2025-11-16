Unia zawalczy z otyłością. Tak, odczujesz w portfelu

Puchnie problem otyłości

Ekonomiczne koszty otyłości i nadwagi rosną w zatrważającym tempie – już dziś wyzwanie to dotyka aż 64,5 proc. dorosłych Polaków, z czego 26,8 proc. to osoby otyłe, a 37,7 proc. ma nadwagę. Otyłość i nadwaga przekraczają granice problemu zdrowotnego — stanowią także znaczące obciążenie dla gospodarek na całym świecie.

Już w 2019 r. ekonomiczne koszty tych schorzeń wynosiły 2,19 proc. globalnego PKB, z czego Stany Zjednoczone odpowiadały za 38 proc. światowych wydatków. W Europie wskaźnik ten może wzrosnąć z 2,16 proc. w 2019 r. do 3,02 proc. w 2060 r., a w krajach o niskich i średnich dochodach wzrost może być nawet 25-krotny.​

Ten tłusty kryzys napędzany jest przez dynamiczne przemiany społeczne, urbanizację, zmianę charakteru pracy na siedzącą oraz spadek aktywności fizycznej. Równocześnie dieta coraz większej liczby osób opiera się na wysokokalorycznych, silnie przetworzonych produktach, bogatych w tłuszcze, cukry i sól, a ubogich w wartościowe składniki odżywcze.

Efektem są rosnące wydatki na leczenie powikłań zdrowotnych – do 8 proc. budżetów zdrowotnych krajów OECD do 2050 r. zostanie przeznaczonych właśnie na ten cel.​

A Unia na to — więcej podatków