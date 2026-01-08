Nauka

Z powodu globalnego ocieplenia Europa wkrótce może zamarznąć

I chociaż pewnie nie jeden denialista klimatyczny stwierdzi, że brzmi to, jak bzdura, to ma to naukowe potwierdzenie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:02
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Z powodu globalnego ocieplenia Europa wkrótce może zamarznąć

Przywykliśmy ostatnio do upalnego lata i łagodnych zim, chociaż ostatni rok wygląda jak pewna anomalia pogodowa: mieliśmy wilgotne chłodne lato, a teraz mamy dość ostrą zimę. Sęk w tym, że ta anomalia wkrótce może stać się standardem. Oczywiście tylko przejściowym, bo lata będą jeszcze chłodniejsze, za to zimy znacznie ostrzejsze. A wszystko to z powodu... ocieplenia klimatu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ocieplenie klimatu ochłodzi Europę

I chociaż brzmi to, jak absurd, to należy spojrzeć na inne rejony świata o szerokości geograficznej typowej dla Polski. Mamy tu między innymi kanadyjskie Winnipeg, gdzie temperatury zimą są zwykle kilkanaście stopni Celsjusza poniżej zera, czy rosyjski Irkuck, w którym temperatury poniżej 25 stopni Celsjusza nie są niczym zaskakującym. Tak naprawdę wysokie temperatury w Europie są pewną anomalią. Zawdzięczamy ją AMOC. Jest to określenie systemów prądów morskich, w ramach których ciepła woda z tropików jest transportowana na północ blisko powierzchni wody, a następnie schładza się, opada i wraca na południe. Z naszego punktu widzenia kluczowe są tu tropikalny Golfsztrom, który przekształca się w Prąd Północnoatlantycki, który ogrzewa Europę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Termometr BRAUN TempleSwipe BST200EE
Termometr BRAUN TempleSwipe BST200EE
0 zł
109.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.99 zł
Termometr CANPOL BABIES EasyStart 5/300
Termometr CANPOL BABIES EasyStart 5/300
0 zł
70.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 70.95 zł
Termometr VITAMMY Nano 3
Termometr VITAMMY Nano 3
0 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 24.99 zł
Advertisement

Problem w tym, że prąd ten może załamać się z powodu zwiększenia słodkiej wody w oceanach, która cechuje się inną gęstością, niż woda słona. To natomiast jest bardzo realny scenariusz z powodu topniejących lodowców. Warto tu dodać, że już wcześniej prądy te się załamywały, co miało przynieść epoki lodowcowe. Tym razem mowa jest jednak znacznym wychłodzeniu i doprowadzeniu klimatu w Europie do światowej normy tych szerokości geograficznych. 

Image
telepolis
zima nauka globalne ocieplenie klimat Ochłodzenie klimatu
Zródła zdjęć: Elkhophoto / Shutterstock
Źródła tekstu: Nauka o klimacie, RMF24