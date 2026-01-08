Z powodu globalnego ocieplenia Europa wkrótce może zamarznąć

Przywykliśmy ostatnio do upalnego lata i łagodnych zim, chociaż ostatni rok wygląda jak pewna anomalia pogodowa: mieliśmy wilgotne chłodne lato, a teraz mamy dość ostrą zimę. Sęk w tym, że ta anomalia wkrótce może stać się standardem. Oczywiście tylko przejściowym, bo lata będą jeszcze chłodniejsze, za to zimy znacznie ostrzejsze. A wszystko to z powodu... ocieplenia klimatu.

Ocieplenie klimatu ochłodzi Europę

I chociaż brzmi to, jak absurd, to należy spojrzeć na inne rejony świata o szerokości geograficznej typowej dla Polski. Mamy tu między innymi kanadyjskie Winnipeg, gdzie temperatury zimą są zwykle kilkanaście stopni Celsjusza poniżej zera, czy rosyjski Irkuck, w którym temperatury poniżej 25 stopni Celsjusza nie są niczym zaskakującym. Tak naprawdę wysokie temperatury w Europie są pewną anomalią. Zawdzięczamy ją AMOC. Jest to określenie systemów prądów morskich, w ramach których ciepła woda z tropików jest transportowana na północ blisko powierzchni wody, a następnie schładza się, opada i wraca na południe. Z naszego punktu widzenia kluczowe są tu tropikalny Golfsztrom, który przekształca się w Prąd Północnoatlantycki, który ogrzewa Europę.