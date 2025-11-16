Chcesz zachować mózg w lepszej formie? Graj w gry, tańcz tango, maluj

Kreatywność odmładza mózg

Nie trzeba być mistrzem pędzla czy wirtuozem fortepianu, by czerpać korzyści z kreatywności. Międzynarodowy zespół naukowców opublikował w dzienniku Nature Communications wyniki badań, które dowodzą, że regularne angażowanie się w twórcze hobby – od tango po gry strategiczne – sprawia, że mózg wygląda młodziej niż wskazuje PESEL.

Badacze wykorzystali tzw. "brain clocks", czyli modele uczenia maszynowego porównujące wiek biologiczny mózgu z wiekiem metrykalnym. Analizując skany 1 240 osób, a następnie grupę 232 aktywnych tancerzy, muzyków, malarzy i graczy, odkryli, że kreatywność wzmacnia funkcjonalną łączność między obszarami najbardziej podatnymi na starzenie. Najsilniejszy efekt zaobserwowano u tancerzy tango – ich mózgi były średnio o siedem lat "młodsze".

Co ważne, nawet początkujący odczuwali pozytywne zmiany. W eksperymencie z grą StarCraft II osoby uczące się strategii wykazały poprawę uwagi i spadek wieku mózgu, podczas gdy grupa kontrolna grająca w prostszą grę nie zanotowała takich efektów.

Największe korzyści pojawiały się w regionie czołowo-ciemieniowym, odpowiedzialnym za pamięć roboczą i podejmowanie decyzji – obszarze, który zwykle starzeje się najszybciej. Doświadczone osoby miały też silniejsze połączenia w sieciach związanych z rytmem, ruchem i koordynacją.