Chcesz zachować mózg w lepszej formie? Graj w gry, tańcz tango, maluj
Sekret młodego mózgu nie kryje się w suplementach ani w krzyżówkach. Najnowsze badania pokazują, że taniec, sztuka, muzyka czy gry wideo mogą realnie spowolnić proces starzenia się mózgu.
Kreatywność odmładza mózg
Nie trzeba być mistrzem pędzla czy wirtuozem fortepianu, by czerpać korzyści z kreatywności. Międzynarodowy zespół naukowców opublikował w dzienniku Nature Communications wyniki badań, które dowodzą, że regularne angażowanie się w twórcze hobby – od tango po gry strategiczne – sprawia, że mózg wygląda młodziej niż wskazuje PESEL.
Badacze wykorzystali tzw. "brain clocks", czyli modele uczenia maszynowego porównujące wiek biologiczny mózgu z wiekiem metrykalnym. Analizując skany 1 240 osób, a następnie grupę 232 aktywnych tancerzy, muzyków, malarzy i graczy, odkryli, że kreatywność wzmacnia funkcjonalną łączność między obszarami najbardziej podatnymi na starzenie. Najsilniejszy efekt zaobserwowano u tancerzy tango – ich mózgi były średnio o siedem lat "młodsze".
Co ważne, nawet początkujący odczuwali pozytywne zmiany. W eksperymencie z grą StarCraft II osoby uczące się strategii wykazały poprawę uwagi i spadek wieku mózgu, podczas gdy grupa kontrolna grająca w prostszą grę nie zanotowała takich efektów.
Największe korzyści pojawiały się w regionie czołowo-ciemieniowym, odpowiedzialnym za pamięć roboczą i podejmowanie decyzji – obszarze, który zwykle starzeje się najszybciej. Doświadczone osoby miały też silniejsze połączenia w sieciach związanych z rytmem, ruchem i koordynacją.
Naukowcy podkreślają, że kreatywność aktywuje więcej obszarów mózgu niż typowe ćwiczenia poznawcze. Dodatkowo zwiększa poziom dopaminy i BDNF – substancji wspierających uczenie się i rozwój nowych neuronów. Wniosek jest prosty: kurs tańca, lekcje pianina czy malowanie mogą być najlepszą inwestycją w młodszy, zdrowszy mózg.