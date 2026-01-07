10-minutowa seria jednego ćwiczenia, może pomóc przegonić raka

Tylko 10 minut wysiłku, a tyle korzyści

Badania są zgodne — regularne ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w walce z nowotworem. Najnowsze z nich wykazało, że już 10 minut intensywnej jazdy na rowerze może wywołać w organizmie zmiany biologiczne, które sprzyjają walce z rakiem.

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że ten wzrost aktywności wystarcza, aby uwolnić do krwi korzystne cząsteczki. Pobudzone za sprawą jazdy na rowerze, przyspieszają one naprawę DNA i hamują geny związane z rozwojem raka.

"Nawet jeden trening może zrobić różnicę"

Dzieje się tak dlatego, że wysiłek fizyczny powoduje zmianę składu chemicznego krwi, co potencjalnie spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu. Naukowcy są przekonani, że odkrycie to może być przełomem w opracowaniu nowych metod leczenia — w tym przypadku, raka jelita grubego.

Nawet jeden trening może zrobić różnicę. To, co niezwykłe, to fakt, że ćwiczenia nie tylko korzystnie wpływają na zdrowe tkanki, ale także wysyłają silne sygnały poprzez krwiobieg, które mogą bezpośrednio wpływać na tysiące genów w komórkach nowotworowych. To może potencjalnie poprawić leczenie raka, i co najważniejsze, wyniki leczenia pacjentów. tłumaczy Sam Orange z Uniwersytetu w Newcastle w Wielkiej Brytanii.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie trzydziestu ochotników, w wieku 50-78 lat, z nadwagą (nadmierna masa wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia raka). Po krótkiej rozgrzewce wykonali oni 10-minutowy intensywny trening kolarski na rowerze stacjonarnym. Naukowcy wykorzystali próbki krwi pobrane przed i po ćwiczeniach, co pozwoliło im na identyfikację zmian w składzie molekularnym. Pozyskane próbki naniesiono w laboratorium na komórki raka jelita grubego, co ujawniło potencjalne działanie przeciwnowotworowe.