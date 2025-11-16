Kinowy hit w końcu trafi do HBO Max. Zapisz sobie datę

Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie to jeden z największych kinowych hitów tego roku. Produkcja zarobiła niemal 500 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym zaledwie 55 mln. Teraz w końcu trafi do streamingu, a konkretnie do HBO Max.

Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie w HBO Max

Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie miało być finałową odsłoną serii. Film miał zwieńczyć historię Lorraine i Eda Warrenów, którzy będą musieli zmierzyć się z największych zagrożeniem w całej swojej historii. Jednak ogromny sukces sprawił, że twórcy mają już dalsze plany. Ma powstać nie tylko prequel, w którym poznamy początku całego uniwersum, ale też seria na HBO Max.

Chociaż produkcja do polskich kin trafiła 5 września i wciąż jest w niektórych wyświetlana, to już niedługo obejrzymy ją również w domowych zaciszu. Poznaliśmy datę udostępnienia filmu w HBO Max.