Telewizja i VoD

Kinowy hit w końcu trafi do HBO Max. Zapisz sobie datę

Wiemy już, kiedy Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie trafi do platformy streamingowej HBO Max. Fani horrorów długo na to czekali.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:55
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kinowy hit w końcu trafi do HBO Max. Zapisz sobie datę

Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie to jeden z największych kinowych hitów tego roku. Produkcja zarobiła niemal 500 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym zaledwie 55 mln. Teraz w końcu trafi do streamingu, a konkretnie do HBO Max.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie w HBO Max

Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie miało być finałową odsłoną serii. Film miał zwieńczyć historię Lorraine i Eda Warrenów, którzy będą musieli zmierzyć się z największych zagrożeniem w całej swojej historii. Jednak ogromny sukces sprawił, że twórcy mają już dalsze plany. Ma powstać nie tylko prequel, w którym poznamy początku całego uniwersum, ale też seria na HBO Max.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 55U7NQ 55" MINILED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE AX5140Q Czarny 5.1.4-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI eARC, BT, Głośniki Surround, Dolby Atmos
Telewizor HISENSE 55U7NQ 55" MINILED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE AX5140Q Czarny 5.1.4-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI eARC, BT, Głośniki Surround, Dolby Atmos
0 zł
4698.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4698.99 zł
Telewizor HISENSE 100U78Q Pro 100" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 100U78Q Pro 100" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
15999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 15999.99 zł
Telewizor BLAUPUNKT 43UGB5500S 43" LED 4K Google TV HDMI 2.1
Telewizor BLAUPUNKT 43UGB5500S 43" LED 4K Google TV HDMI 2.1
0 zł
1149 zł - najniższa cena
Kup teraz 1149 zł
Advertisement

Chociaż produkcja do polskich kin trafiła 5 września i wciąż jest w niektórych wyświetlana, to już niedługo obejrzymy ją również w domowych zaciszu. Poznaliśmy datę udostępnienia filmu w HBO Max.

Co prawda film jest już dostępny w streamingu, ale na razie tylko w wersji do kupienia między innymi na Apple TV czy Prime Video. Ceny wahają się od 45 do 50 zł. Jeśli myśleliście o kupnie, aby obejrzeć film, to lepiej się wstrzymajcie. Już 21 listopada Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie trafi do HBO Max. Jeśli macie abonament, to za możliwość obejrzenia horroru nie zapłacicie dodatkowo.

Image
telepolis
HBO Max HBO max horror Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie kiedy w HBO Max Obecność 4 Obecność 4 kiedy w streamingu Obecność 4 kiedy w HBO Max
Zródła zdjęć: Shutersrock
Źródła tekstu: oprac. własne