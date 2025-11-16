Kinowy hit w końcu trafi do HBO Max. Zapisz sobie datę
Wiemy już, kiedy Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie trafi do platformy streamingowej HBO Max. Fani horrorów długo na to czekali.
Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie to jeden z największych kinowych hitów tego roku. Produkcja zarobiła niemal 500 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym zaledwie 55 mln. Teraz w końcu trafi do streamingu, a konkretnie do HBO Max.
Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie w HBO Max
Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie miało być finałową odsłoną serii. Film miał zwieńczyć historię Lorraine i Eda Warrenów, którzy będą musieli zmierzyć się z największych zagrożeniem w całej swojej historii. Jednak ogromny sukces sprawił, że twórcy mają już dalsze plany. Ma powstać nie tylko prequel, w którym poznamy początku całego uniwersum, ale też seria na HBO Max.
Chociaż produkcja do polskich kin trafiła 5 września i wciąż jest w niektórych wyświetlana, to już niedługo obejrzymy ją również w domowych zaciszu. Poznaliśmy datę udostępnienia filmu w HBO Max.
Co prawda film jest już dostępny w streamingu, ale na razie tylko w wersji do kupienia między innymi na Apple TV czy Prime Video. Ceny wahają się od 45 do 50 zł. Jeśli myśleliście o kupnie, aby obejrzeć film, to lepiej się wstrzymajcie. Już 21 listopada Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie trafi do HBO Max. Jeśli macie abonament, to za możliwość obejrzenia horroru nie zapłacicie dodatkowo.