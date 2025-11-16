Nauka

Unia chce jednolitych danin do walki z otyłością

Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, do 2060 r. koszty związane z otyłością i nadwagą sięgną w globalnej skali 3,29 proc. PKB, a w Polsce aż 4,86 proc. PKB, co uplasuje nasz kraj na drugim miejscu w UE pod względem ekonomicznego obciążenia wynikającego z tych chorób cywilizacyjnych – zaraz po Bułgarii. Rozmawiamy tutaj o kwotach przekraczających polskie wydatki na obronność.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:34
0
Puchnie problem otyłości

Ekonomiczne koszty otyłości i nadwagi rosną w zatrważającym tempie – już dziś wyzwanie to dotyka aż 64,5 proc. dorosłych Polaków, z czego 26,8 proc. to osoby otyłe, a 37,7 proc. ma nadwagę. Otyłość i nadwaga przekraczają granice problemu zdrowotnego — stanowią także znaczące obciążenie dla gospodarek na całym świecie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Już w 2019 r. ekonomiczne koszty tych schorzeń wynosiły 2,19 proc. globalnego PKB, z czego Stany Zjednoczone odpowiadały za 38 proc. światowych wydatków. W Europie wskaźnik ten może wzrosnąć z 2,16 proc. w 2019 r. do 3,02 proc. w 2060 r., a w krajach o niskich i średnich dochodach wzrost może być nawet 25-krotny.​

Ten tłusty kryzys napędzany jest przez dynamiczne przemiany społeczne, urbanizację, zmianę charakteru pracy na siedzącą oraz spadek aktywności fizycznej. Równocześnie dieta coraz większej liczby osób opiera się na wysokokalorycznych, silnie przetworzonych produktach, bogatych w tłuszcze, cukry i sól, a ubogich w wartościowe składniki odżywcze.

Efektem są rosnące wydatki na leczenie powikłań zdrowotnych – do 8 proc. budżetów zdrowotnych krajów OECD do 2050 r. zostanie przeznaczonych właśnie na ten cel.​

A Unia na to — więcej podatków

UE już teraz chętnie sięga po opodatkowanie produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli (HFSS), etykietowanie żywności oraz interwencje społecznościowe. Takie podatki funkcjonują już w dwunastu krajach UE, a Komisja Europejska rozważa ich harmonizację na poziomie wspólnotowym.

Image
telepolis
unia europejska przepisy otyłość koszty otyłości ile kosztuje nadwaga ile kosztuje otyłość
Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, T-Mobile
Źródła tekstu: Bankier, PAP Biznes, oprac. wł