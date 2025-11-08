YouTube cię zablokuje. Wystarczy jeden nawyk
YouTube wytacza kolejne działa w walce z użytkownikami, którzy blokują reklamy. Google posunął się do ostateczności.
Wczoraj (7 listopada) nagle wzrosła liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector, dotyczących serwisu YouTube. Wielu użytkowników donosiło, że strona w ogóle im nie działa albo filmy się nie ładują. Okazuje się, że nie był to błąd. Google w ten sposób walczy z osobami, które korzystają z blokerów reklam.
YouTube w walce z blokerami reklam
YouTube nie miał żadnych problemów. Serwis działał bez zarzutu, ale pod warunkiem, że nie blokujecie na nim reklam. Szybko wyszło na jaw, że pusta strona oraz problem z ładowaniem filmów dotyczył tylko tych użytkowników, którzy próbowali ominąć reklamy w serwisie.
Po czasie użytkownicy zaczęli donosić, że YouTube zaczął ponownie działać. Wystarczyło zmienić przeglądarkę, wyłączyć wtyczkę do blokowania reklam, wylogować się lub usunąć pamięć podręczną. Nie zmienia to faktu, że Google postanowił wytoczyć naprawdę ciężkie działa w walce z osobami, które próbują blokować reklamy.
W ostatnich miesiącach było wiele doniesień na temat kolejnych prób YouTube w walce z blokerami reklam. W wielu przypadkach serwis działał zdecydowanie wolnej lub pozwalał na oglądanie ograniczonej liczby filmów. Całkowite wyłączenie dostępu do strony jest tylko kolejnym krokiem w tej wojnie.