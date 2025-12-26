Galaxy S26 rozpędzi się do 4,79 Gb/s i połączy z internetem satelitarnym
Zaprezentowany niedawno Exynos 2600, który trafi do serii Samsung Galaxy S26 pozbawiony jest zintegrowanego modemu. Czy to wada? Niekoniecznie, bo brakujący element układanki, Exynos Modem 5410, stanowi doskonałe uzupełnienie flagowego układu.
Kilka dni temu Samsung pokazał swój nowy, flagowy układ Exynos 2600, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje proces litograficzny 2 nm. Jego specyfikacja robi bardzo dobre wrażenie, a Qualcomm ze swoimi Snapdragonami ma się czego obawiać.
Dotąd brakowało jednak w tej układance jednego kluczowego elementu. Ponieważ nowy flagowy SoC Samsunga pozbawiony jest zintegrowanego modułu, producent musiał opracować dedykowane, zewnętrzne rozwiązanie. Lukę tę wypełnia ujawniony właśnie Exynos Modem 5410, wykonany w litografii 4 nm EUV, który zapewni nowe możliwości w nadchodzących smartfonach z serii Galaxy S26.
Exynos Modem 5410 to komunikacja satelitarna na nowym poziomie
Najważniejszą nowością w architekturze modemu jest potrójne wsparcie dla komunikacji satelitarnej, wykraczające daleko poza proste alerty SOS. Układ obsługuje standardy LTE DTC (Direct-to-Cell), NB-IoT NTN oraz NR-NTN. W praktyce oznacza to wielopoziomową łączność w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej.
NB-IoT posłuży do podstawowej wymiany wiadomości tekstowych i udostępniania lokalizacji przy minimalnym zużyciu energii, natomiast LTE DTC umożliwi prowadzenie standardowych rozmów głosowych. Największym skokiem technologicznym jest jednak implementacja NR-NTN (Non-Terrestrial Networks), która dzięki wyższej przepustowości pozwala na transmisję danych lepszej jakości, włączając w to nawet połączenia wideo realizowane bezpośrednio przez satelitę.
Samsung zadbał również o wyśrubowane parametry w standardowych sieciach 5G. Exynos Modem 5410 wykorzystuje technologię NR dual connectivity, co pozwala na jednoczesną agregację pasm poniżej 6 GHz oraz fal milimetrowych (mmWave). Taka kombinacja umożliwia osiągnięcie teoretycznej prędkości pobierania na poziomie aż 14,79 Gbps. Nawet przy korzystaniu wyłącznie z pasm poniżej 6 GHz, modem jest w stanie rozpędzić się do 11,2 Gbps.
Producent podkreśla, że wykonanie układu w procesie 4 nm przekłada się na wyższą efektywność energetyczną, co przy zewnętrznym modemie jest kluczowe dla czasu pracy smartfonu na baterii.
Samsung zadbał też o zaawansowany pakiet bezpieczeństwa z dodatkowym chipem bezpieczeństwa i systemem Root of Trust, wspierający hybrydową kryptografię gotową na zagrożenia ery komputerów kwantowych.