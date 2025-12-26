Galaxy S26 rozpędzi się do 4,79 Gb/s i połączy z internetem satelitarnym

Kilka dni temu Samsung pokazał swój nowy, flagowy układ Exynos 2600, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje proces litograficzny 2 nm. Jego specyfikacja robi bardzo dobre wrażenie, a Qualcomm ze swoimi Snapdragonami ma się czego obawiać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dotąd brakowało jednak w tej układance jednego kluczowego elementu. Ponieważ nowy flagowy SoC Samsunga pozbawiony jest zintegrowanego modułu, producent musiał opracować dedykowane, zewnętrzne rozwiązanie. Lukę tę wypełnia ujawniony właśnie Exynos Modem 5410, wykonany w litografii 4 nm EUV, który zapewni nowe możliwości w nadchodzących smartfonach z serii Galaxy S26.

Exynos Modem 5410 to komunikacja satelitarna na nowym poziomie

Najważniejszą nowością w architekturze modemu jest potrójne wsparcie dla komunikacji satelitarnej, wykraczające daleko poza proste alerty SOS. Układ obsługuje standardy LTE DTC (Direct-to-Cell), NB-IoT NTN oraz NR-NTN. W praktyce oznacza to wielopoziomową łączność w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej.

NB-IoT posłuży do podstawowej wymiany wiadomości tekstowych i udostępniania lokalizacji przy minimalnym zużyciu energii, natomiast LTE DTC umożliwi prowadzenie standardowych rozmów głosowych. Największym skokiem technologicznym jest jednak implementacja NR-NTN (Non-Terrestrial Networks), która dzięki wyższej przepustowości pozwala na transmisję danych lepszej jakości, włączając w to nawet połączenia wideo realizowane bezpośrednio przez satelitę.

Samsung zadbał również o wyśrubowane parametry w standardowych sieciach 5G. Exynos Modem 5410 wykorzystuje technologię NR dual connectivity, co pozwala na jednoczesną agregację pasm poniżej 6 GHz oraz fal milimetrowych (mmWave). Taka kombinacja umożliwia osiągnięcie teoretycznej prędkości pobierania na poziomie aż 14,79 Gbps. Nawet przy korzystaniu wyłącznie z pasm poniżej 6 GHz, modem jest w stanie rozpędzić się do 11,2 Gbps.

Producent podkreśla, że wykonanie układu w procesie 4 nm przekłada się na wyższą efektywność energetyczną, co przy zewnętrznym modemie jest kluczowe dla czasu pracy smartfonu na baterii.