Apple zmienia plany co do nowych iPhone'ów. Będą dwie osobne premiery

Przez lata przyzwyczailiśmy się, że Apple zawsze we wrześniu organizuje wielką konferencję, na której pokazuje nowe modele smartfonów. Tak było od lat. Jednak firma z Cupertino od przyszłego roku zamierza to zmienić. Wrześniowa prezentacja nadal się odbędzie, ale nie będzie jedyna. Część iPhone'ów trafi do sprzedaży później.

Apple zmienia plany

Takie informacje przekazał Mark Gurman, który uchodzi za jednego z najlepszych informatorów w temacie Apple. Jego zdaniem firma z Cupertino od przyszłego roku znacznie zmieni swoje plany względem swoich najważniejszych produktów, czyli właśnie iPhone'ów.

Co konkretnie się zmieni? Wrześniowa prezentacja smartfonów nadal się odbędzie. Na niej mamy zobaczyć modele iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz długo wyczekiwanego iPhone'a Fold, czyli model składany. I to tyle. Gdyby kierować się tegorocznymi cenami, to najtańszym modelem w przyszłym roku będzie iPhone 18 Pro w cenie 1099 dolarów.

A co z pozostałymi smartfonami? Modele iPhone 18, iPhone 18e oraz być może również iPhone Air 2 trafią na sklepowe półki później. Gurman mówi o premierze na wiosnę 2027 roku, czyli prawdopodobnie w drugim kwartale.