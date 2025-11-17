Nauka

Robot potrafi przynieść paczki. Ale nie tylko tym zachwyca

Czy niebawem będzie można ogłosić koniec prac domowych? Kolejny robot, który radzi sobie z ogromną łatwością z przykrymi obowiązkami domowymi, takimi jak sprzątanie, zasłanianie zasłon, podlewanie roślin, a nawet noszenie paczek.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:23
0
Roboty humanoidalne coraz bardziej imponują lekkością i prędkością

Nowy film pokazuje humanoidalnego robota, który z lekkością i łatwością wykonuje szereg prac domowych, które przez większość osób mogą zostać uznane za uciążliwe. Prędkość wykonywanych przez robota czynności jest już naprawdę zadowalająca.

Na nagraniu możemy podziwiać ruchy robota, które są już naprawdę płynne i naturalne, a jego działania i wykonywana praca naprawdę robią już wielkie wrażenie. Ten pokaz umiejętności i zwinności robota to zasługa chińskiego startupu MindOn. Ale nie dajcie się zwieść - robot pokazany na filmie został zbudowany przez firmę Unitree. Startup MindOn zakupił robota G1 firmy Unitree, następnie zaprojektował "mózg", który umożliwia mu wykonywanie wszystkich zadań pokazanych w filmie.

Robot z pełnym zaangażowaniem wykonuje szereg zadań w różnych domowych warunkach. Co ciekawe, nawet dostarcza paczki - prezenty, które zamówiliśmy. Jest to szczególnie cenne w czasie, kiedy promocje kuszą ze wszystkich stron, a na horyzoncie mamy święta.

Co prawda, film jest tak zmontowany, że pokazuje robota w momencie rozpoczęcia każdego zadania. Widzimy go, jak przesuwa zasłony, ale nie wiemy jeszcze, ile czasu mu zajęło ich złapanie. 

Image
telepolis
Robot pranie robot mopujący Robot czynności humanoidalny robot
Zródła zdjęć: The Humanoid Hub
Źródła tekstu: digitaltrends.com